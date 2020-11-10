Akşam Postası | 10 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Saat 09.05'te Türkiye'de hayat durdu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82 yılında da minnet, sevgi ve özlemle anıldı. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama geldi. Ermenistan yenilgiyi kabul etti, Türk askeri Karabağ'a gidiyor. Abdullah Avcı Trabzonspor ile 2.5 yıllığına anlaştı. Daha fazlası için Akşam Postası'nı okumaya devam et.
10 Kasım 2020, Salı 17:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Saat 09.05'te Türkiye'de hayat durdu. Devamını oku...
- Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu. Devamını oku...
- Esnek çalışma düzenlemesinde tartışmalı iki madde geri çekiliyor. Devamını oku...
- Bursa ile birlikte sokakta sigara içmenin yasak olduğu il sayısı 10'a yükseldi. Devamını oku...
- Gizli kamera kaydını izleyince şoke oldu! Kocasının yaptıklarına inanamadı. Devamını oku...
- Enkaz altında video çeken Günay Özışık: Ünlü olurum diye düşündüm. Devamını oku...
- Şırınga çikolata yerken ölen Mert Yağız Köksal 'asli kusurlu' bulundu.Devamını oku...
Dünya
- Ermenistan yenilgiyi kabul etti, Türk askeri Karabağ'a gidiyor. Devamını oku...
- Putin'den Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki anlaşması için açıklama.Devamını oku...
- Paşinyan'ın 'Saatim çalındı' sözleri Ermenileri çıldırttı. Devamını oku...
Magazin
- Geçtiğimiz aylarda anne olan Amerikalı model ve oyuncu Gigi Hadid, kızı ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih eden Hadid'in gönderisine takipçilerinden beğeni yağdı. Devamını oku...
- Oyuncu Kaan Yıldırım birlikteliği ile magazin gündeminden düşmeyen Hadise'nin aşk hayatında yüzü gülüyor. Devamını oku...
- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılında Brezilyalı oyuncu Jessica May, Anıtkabir'i ziyaret etti. Devamını oku...
Spor
- Abdullah Avcı Trabzonspor ile 2.5 yıllığına anlaştı. Avcı, 2020/21 futbol sezonu için 5.000.000.-TL garanti ücret alacak. - Devamını oku...
- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmalarının programı belli oldu. - Devamını oku...
- Milli Takım, Atatürk'ü onun el yazısıyla hazırlanmış formalarla andı - Devamını oku...
- Galatasaray seçim kararı aldı: Tarih 19-26 Aralık - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yoğurt çorbası
- Kirde kebabı
- Domatesli pilav
- Galeta unlu tatlı
Günün videosu
Saat 09.05'te Türkiye'de hayat durdu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82 yılında da minnet, sevgi ve özlemle anıldı.