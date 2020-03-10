Akşam Postası | 10 Mart 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan bir müjdeyi de duyurayım. Bu geceden itibaren benzinde 60 kuruş, motorinde 55 kuruş indirimi uygulamaya alacağız" dedi. Devamını oku...

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazısında, "Ali Babacan partisinin lideri kim? Abdullah Gül mü, yoksa Ali Babacan mı? Millet emanetçi siyaseti sevmez. Karşısında lideri görmek ister." ifadelerini kullandı.Devamını oku...

Türkiye'den ABD'ye giden 86 yaşındaki bir kadına koronavirüs teşhisi konulduğu iddiasına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt geldi.Devamını oku...

Her gün dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a giden dilenci günlük ortalama 200 lira kazandığını cuma günleri ise en az 500 lira kazandığını söyledi.Devamını oku...

Tokat'ta bir ilkokulun maskotu haline gelen Fındık köpek gençlik hastalığı nedeniyle 2 gün önce hayatını kaybetmişti. Fındık'ın cansız bedeni Ankara'dan Tokat'a getirilerek toprağa verildi. Devamını oku...





Dünya

Edirne'de göçmenlerin geçiş yaptığı Meriç Nehri kıyısına, Yunan askerleri tarafından dikenli ve jiletli tel örgü çekilmeye başlandı. Devamını oku...

İtalya Başbakanı Guseppe Conte “İtalya’nın tamamı karantina altında” açıklamasında bulundu. Koronavirüs nedeniyle ülkede 463 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...

ABD'de dişi bir komodo ejderi, erkek partneri olmadan 3 yavru dünyaya getirdi. Bilim dünyasınca bu, 'çok nadir' bir durum olarak niteleniyor.Devamını oku...

Amazon’un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, küresel piyasalardaki düşüşten en olumsuz etkilenen kişi oldu. 'Dünyanın en zengin insanı' bir günde tam 5,6 milyar dolar (34,3 milyar TL) kaybetti.Devamını oku...





Spor

Oğuzhan Özyakup ve Robin van Persie barıştı - Devamını oku...

Ronaldinho'nun yattığı hapishanede futbol turnuvası yapılacak - Devamını oku...

Barcelona'nın sözleşmeli oyuncusu Arda Turan halı sahada - Devamını oku...

Max Kruse'de durum ciddi: 2 ay sahalardan uzak kalacak - Devamını oku...





Magazin

Hülya Avşar yıllardır çeşitli kanallarda yaptığı sohbet programını bu kez Youtube’a taşıyor. Programının ana temasını ‘sansürsüz ve özgürce’ olarak tanımlayan Avşar, dalında ünlü isimleri konuk edecek. Yeni projesi için Zeynel Abidin Ağgül’e çarpıcı pozlar veren Avşar 2020’de bir müzikalle de seyirci karşısına çıkacak. - Devamını oku...

Meryem Uzerli yıllar sonra Ozan aşkını itiraf etti - Devamını oku...





Günün podcast'i





Günün menüsü

Lahana çorbası tarifi

Sosyete mantısı tarifi

Babagannuş tarifi

Kalburabastı tatlısı

Detaylı tarifler için devamını oku...