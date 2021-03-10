Akşam Postası | 10 Mart 2021

Risk haritasında illerin renkleri değişti, vaka sayısına göre illerin risk durumu

Şehirler arası otobüslerle ilgili yeni gelişme! Yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı

Yerli aşının 2. dozu ilk kez bir gönüllüye uygulandı

HGS ve OGS geçiş ihlallerinde yeni uygulama

İmamoğlu'nun 8 Mart Kadınlar Günü paylaşımına CHP ve İYİ Parti'den tepki

Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali üçüncü reaktörünün temel atma töreni canlı bağlantı ile gerçekleştirildi.

ABD'de koronavirüs nedeniyle şoföre yapılan ırkçı saldırı tepki topluyor

8 Mart 2021 tarihinde kalp krizi sebebiyle 62 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Rasim Öztekin’in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Usta oyuncu için İstiklal Caddesi’ndeki Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlendi. Törenin ardından Öztekin’in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi’nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi. - Devamını oku...

Ünlü oyuncunun aracından uyuşturucu çıkmıştı... Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi birbirlerini suçladı! - Devamını oku...

Alişan ile Mayıs 2018'de nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol, 2019 yılında ilk oğlu Burak'ı kucağına almıştı. Bir ay önce de ikinci bebeğini dünyaya getiren Buse Varol, kızına "Eliz" adını vermişti. Alişan ve Buse Varol çifti, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Taze anne Buse Varol'un kısa sürede doğum kilolarından kurtulduğu görüldü. - Devamını oku...

Ayrılık iddialarına Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan el ele göz göze yanıt! - Devamını oku...

Survivor yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sakatlığı nedeniyle son iki dokunulmaz oyununda da yer almayan Yiğit Poyraz hakkında konuştu. - Devamını oku...