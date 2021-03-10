Akşam Postası | 10 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki hafta koronavirüs haritasını güncelleyeceğiz. Yerli aşının 2. dozu ilk kez bir gönüllüye uygulandı. HGS ve OGS geçiş ihlallerinde yeni uygulama. Galatasaray Younes Belhanda'nın sözleşmesini feshetti. Daha fazlası için Akşam Postası.
10 Mart 2021, Çarşamba 17:57 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki hafta koronavirüs haritasını güncelleyeceğiz -Devamını oku...
- Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali üçüncü reaktörünün temel atma töreni canlı bağlantı ile gerçekleştirildi. -Devamını oku...
- Beşiktaş'ta hava kirliliği kırmızı seviyeye yükseldi -Devamını oku...
- İmamoğlu'nun 8 Mart Kadınlar Günü paylaşımına CHP ve İYİ Parti'den tepki -Devamını oku...
- Van Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü facianın davasında flaş gelişme -Devamını oku...
- HGS ve OGS geçiş ihlallerinde yeni uygulama -Devamını oku...
- Yerli aşının 2. dozu ilk kez bir gönüllüye uygulandı -Devamını oku...
- Şehirler arası otobüslerle ilgili yeni gelişme! Yüzde 50 koltuk sınırlaması kaldırıldı -Devamını oku...
- Risk haritasında illerin renkleri değişti, vaka sayısına göre illerin risk durumu -Devamını oku...
- Yarın düzenlenecek resmi ziyaretle Netanyahu, BAE'ye giden ilk İsrail Başbakanı olacak. -Devamını oku...
- ABD'de koronavirüs nedeniyle şoföre yapılan ırkçı saldırı tepki topluyor -Devamını oku...
- Kazadan kurtulan pilot Amazon ormanlarında 36 gün yaşam mücadelesi verdi -Devamını oku..
- 8 Mart 2021 tarihinde kalp krizi sebebiyle 62 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı ve tiyatrocu Rasim Öztekin’in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alındı. Usta oyuncu için İstiklal Caddesi’ndeki Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlendi. Törenin ardından Öztekin’in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi’nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verildi. - Devamını oku...
- Ünlü oyuncunun aracından uyuşturucu çıkmıştı... Ayşegül Çınar ve eski sevgilisi birbirlerini suçladı! - Devamını oku...
- Alişan ile Mayıs 2018'de nikah masasına oturan oyuncu Buse Varol, 2019 yılında ilk oğlu Burak'ı kucağına almıştı. Bir ay önce de ikinci bebeğini dünyaya getiren Buse Varol, kızına "Eliz" adını vermişti. Alişan ve Buse Varol çifti, önceki gün İstinyePark'da objektiflere yansıdı. Taze anne Buse Varol'un kısa sürede doğum kilolarından kurtulduğu görüldü. - Devamını oku...
- Ayrılık iddialarına Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'dan el ele göz göze yanıt! - Devamını oku...
- Survivor yarışmasının yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, sakatlığı nedeniyle son iki dokunulmaz oyununda da yer almayan Yiğit Poyraz hakkında konuştu. - Devamını oku...
- Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi bulunan Yüzüklerin Efendisi (The Lord of the Rings) üçlemesinde Gollum karakterini canlandıran aktör Andy Serkis, ilginç karaktere hayat verebilmek için hangi oyunculuk metotlarını kullandığını açıkladı. - Devamını oku...
- Galatasaray Younes Belhanda'nın sözleşmesini feshetti - Devamını oku...
- Spor Bakanı kötü zeminlerle ilgili yaptırım olacağını açıkladı. - Devamını oku...
- Macaristan Milli Takımı'nı çalıştıran Marco Rossi, Fenerbahçe'nin yeni gözdesi Attila Szalai hakkında konuştu. Fanatik gazetesine röportaj veren Rossi, önemli ipuçları verdi. - Devamını oku...
- Caner Erkin'in Gençlerbirliği maçında kadroda olması bekleniyor - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- TEL ŞEHRİYE ÇORBASI
- TAVUK CİĞERİ
- MOR LAHANA SALATASI
- CENNET ÇAMURU TATLISI
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