Akşam Postası | 10 Mayıs 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
10 Mayıs 2020, Pazar 17:47 Son Güncelleme:
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Gündem
- Sokağa çıkma yasakları haziranda tamamen kalkacak. Ancak hükümetin gözettiği bir şart var. Devamını oku...
- AVM’ler yarın açılıyor! 24 saat taze hava şartı, müşterilere 3 saat sınırı...Devamını oku...
- Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Corona virüs psikolojik etkisini göstermeye başladı.Devamını oku...
- İGDAŞ doğal gaz faturalarını 30 günlük olarak yeniden düzenleyecek.Devamını oku...
- Bugün 4 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde ne kadar sıkıldığını en iyi anlatan kareler.Devamını oku...
Dünya
- Corona virüste ikinci dalga gece kulüplerinden başladı.Devamını oku...
- Trump'ın yüzünün neden asık olduğu ortaya çıktı.Devamını oku...
- Boris Johnson'a corona virüs ahı: Ölmesini istedim.Devamını oku...
Magazin
- Gazeteci Ayşe Arman "‘Anneler Günü’ için tek isim vardı kalbimde. Geçtiğimiz günlerde, 10 yaşındaki oğlunu, Ponçiği’ni toprağa veren Ebru Şallı" diyerek Şallı ile konuştu. Devamını oku...
- Corona virüs nedeniyle Amerika'da olan ve karantinayı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile geçiren Şahin, bu sürece çok alıştığını söyledi. Devamını oku...
- ABD’li basketçi Kobe Bryant (41) kızı Gianna (13) ile 26 Ocak’ta helikopter kazasında ölmüştü. Kobe’nin kaza yerinden korkunç fotoğraflarını bir polis sızdırmıştı. Polisin, bir kadını etkilemek için fotoğrafları kullandığı ortaya çıkmıştı. Eşi Vanessa Bryant, Los Angeles’taki emniyete duygusal travma nedeniyle tazminat davası açtı. Devamını oku...
Spor
- TFF Sağlık Kurulu, 1 Mayıs'ta açıklandıktan sonra kamuoyunda tereddütler oluşturan 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nün tamamını paylaştı. Devamını oku...
- Dünyanın en önemli stadlarından biri olan 78 bin kişilik Maracana Stadyumu corona virüsle mücadele kapsamında hastane olarak kullanılmaya başlanıyor. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunan Maracana Stadyumu 2014 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmıştı. Devamını oku...
- Ercan Taner, beIN Sports'taki görevinden ayrıldı. Devamını oku...
- Dünya devlerine en çok futbolcu ihraç eden kulüp olan Porto, iflasın eşiğinde. Neredeyse tüm oyuncularını satılık listesine koyan Portekiz devi, 30 Haziran'a kadar 100 milyon euro ödemek yapmak zorunda. Devamını oku...
- UFC249'da Justin Gaethje, Tony Ferguson'ı yenerek kazandığı şampiyonluk kemerini reddederek Nurmagomedov'a meydan okudu. Devamını oku...
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Düğün çorbası
- Ev yapımı mantı
- Mor lahana salatası
- Şekerpare tatlısı