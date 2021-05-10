Akşam Postası | 10 Mayıs 2021

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Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu, bir süredir Baran Tınaz ile birliktelik yaşıyor. Talu, sevgilisiyle olan romantik bir karesini sosyal medya sayfasından paylaştı. Devamını oku...

Şeyma Subaşı, bir süredir kızı Melisa ve sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile İspanya’nın İbiza adasında tatil yapıyor. Subaşı, son olarak kendisine pahalı bir Anneler Günü jesti yapan Mısırlı milyarder sevgilisi Alsaloussi ile evleneceğini açıkladı. Devamını oku...

Prens Harry'nin eşi Meghan Markle bu yıl Anneler Günü'nü farklı bir şekilde kutladı. Devamını oku...

Hakan Sabancı ile ilişki yaşadığına inanmayanlara kızıp ünlü iş insanıyla yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Devamını oku...

Ünlü model Alessandra Ambrosio, Malibu'da sevgilisiyle tatil yaparken görüntülendi. Plajda voleybol oynayan sevgililerin, birbirlerini her fırsatta öpücüklere boğması dikkat çekti. Devamını oku...

Beşiktaş maçında sakatlanan Mostafa Mohamed sezonu kapattı. Ayak bileğinde darbeye bağlı yumuşak doku zedelenmesi ve kemik ödemi tespit edilen Mostafa kalan 2 maçta oynayamayacak. - Devamını oku...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed'in ardından Radamel Falcao da sakatlandı. Adalesinde zorlanma olan Falcao Denizlispor kamp kadrosuna dahil edilmedi. - Devamını oku...

Altay'ın yıldızı Marco Paixao, TFF 1. Lig tarihine geçti. TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez gol kralı olan tek futbolcu olan Paixao, 102 maçta 74 gole sahip. - Devamını oku...

Sezon başında adı Fenerbahçe ile anılan İsrailli forvet Eran Zahavi, PSV'ye transfer olmuştu. Hollanda'da ailesiyle yaşayan oyuncunun evine hırsız girdi. Hırsızlar, Zahavi'nin eşini ve çocuklarını bağlayarak değerli eşyaları çaldı. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

EKŞİLİ YUVALAMA

İZMİR KÖFTE

Mercimek köftesi

Bisküvili pasta

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