Akşam Postası | 10 Nisan 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
10 Nisan 2020, Cuma 17:49 Son Güncelleme:
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Gündem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Corona virüsle savaşı elbette kazanacağız, ardından da yeni bir dünya gerçeği ile karşı karşıya kalacağız. İşbirliği alanlarını tespit edip kararlar almalıyız. Bu yüzden salgın sonrası döneme dair stratejiler belirlemek için işbirliği öneriyorum." dedi. Devamını oku...
- Sağlık Bakanı Koca 18 şehre "Bu filmin kahramanları" diyerek teşekkür etti.Devamını oku...
- İBB Başkanı İmamoğlu'nu "Senin kanını akıtır, sana içiririm" diyerek tehdit eden ve sonrasında tutuklanan zanlı ilk ifadesinde "İmamoğlu, o göreve layık değil" dedi.Devamını oku...
- Ücretsiz izne çıkarılanlar, işsizlik sigortasından faydalanmayanlar için 5 önemli uyarı.Devamını oku...
- Apartmana sıvı süren kadının domuz yağı ile büyü yaptığı ortaya çıktı.Devamını oku...
Dünya
- İspanya'da corona virüs kaynaklı can kaybı artıyor. Ülkede son 24 saatte 605 can kaybı yaşandı.Devamını oku...
- Corona kabusunun yaşandığı ülkelerin başında gelen İtalya'da 107 doktor hayatını kaybetti. İtalya Tabipler Federasyonu 'Doktorlar korona ile savaşa çıplak elle gönderildiler' dedi.Devamını oku...
- Dünya corona virüsle mücadele ederken Kenya çöl çekirgeleri istilası ile uğraşıyor.Devamını oku...
- Kuzey Kore'de hiç corona virüs vakası görülmediğini söyleyen lider Kim Jong-un askeri tatbikata katılarak, askerlerle poz verdi.Devamını oku...
- Her gün 10 bin insanın corona virüse yakalanıp 700 kişinin öldüğü New York'ta toplu mezar havadan görüntülendi. Açılan toplu mezarda cesetler üst üste gömülüyor.Devamını oku...
Magazin
- Seda Akgül, sunuculuğunu yaptığı magazin programında, şarkıcı İrem Derici'nin verdiği röportajda kullandığı 'mastürbasyon' kelimesine takıldı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, canlı yayına bağlandı. Devamını oku...
- Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, mahkemelik olduğu babası Ronald Fenty'nin corona virüse yakalandığını öğrenince kayıtsız kalmadı. Şarkıcı, babasına solunum cihazı gönderdi. Devamını oku...
Spor
- Barcelona'da 6 yönetici, Başkan Bartomeu'ya tepki olarak istifa etti. - Devamını oku...
- Deniz Ateş Bitnel, Salih Dursun'a hakkını helal etmediğini açıkladı - Devamını oku...
- Harun Tekin, Fenerbahçe'den ayrılmak istediğini yönetime iletti - Devamını oku...
- Bülent Uygun, Wesley Sneijder'in Galatasaray'da teknik direktörlük yapmak istediğini açıkladı. - Devamını oku...
Günün menüsü
"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!
- Sebzeli balık çorbası tarifi
- Karnabahar kızartması tarifi
- Sebzeli pilav tarifi
- Kadayıflı kek tatlısı tarifi
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
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