Akşam Postası | 10 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye müjde. Suriye sınırında hareketli anlar, 'Hudut Kartalları' 100 metrelik tüneli kullanılamaz hale getirdi. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan uyarı, virüs kapmama şansı çok düşük. Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar hayatını kaybetti! Murat Boz koronavirüse yakalandı. Daha fazlası için Akşam Postası.
10 Nisan 2021, Cumartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!