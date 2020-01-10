Akşam Postası | 10 Ocak 2020

Gündem

Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin'den Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum: Heyecan ve mutluluktan konuşamıyorum. Çok sevindim. Devamını oku...

Türkiye İstatistik Kurumu'nun tarafından işsizlik rakamları açıklandı. Devamını oku...

Boşanmaların sonrasında 'erkek mağduriyeti'ne çözüm olması beklenen 'süresiz nafaka' tartışmaları Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yaptığı "Süresiz nafaka sürdürülebilir bir konu değil" açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Devamını oku...

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı Köyü'nde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan Sedanur Güzel'in (9) öldürülmesi ile ilgili davada tutuklu sanıklardan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıl hapis cezası verildi, 1'i beraat etti. Devamını oku...

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararı açıklayınca Wikipedia açılacaktır." dedi. Devamını oku...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Devamını oku...

İstanbul'da medyada 'Palu ailesi' olarak tanınan ailenin yaşadıklarını aratmayan yeni bir aile hikayesi ortaya çıktı. Devamını oku...





Dünya

Irak Başbakanlığı, ülkedeki ABD askerlerinin çekilmesi için Washington yönetiminden bir mekanizma oluşturulmasını talep etti. Devamını oku...

İran'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için havalanan 176 kişilik yolcu uçağının düşmesi ile ilgili çeşitli iddialar gelmeye devam ediyor. İddialar uçağın İran tarafından kasıtsız olarak düşürüldüğü yönünde güçleniyor. Reuters, uçağı "yanlışlıkla" vurduğu ileri sürülen Tor-M1 hava savunma sisteminin detaylarını inceledi. Devamını oku...

Avustralya'da, orman yangınları nedeniyle 480 milyondan fazla hayvan öldü. Koalalar ise kaçacak kadar hızlı olmadıkları için büyük çoğunluğu hayatını kaybetti. Devamını oku...

Uzun zamandır beklenen oldu, Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan Markle, İngiltere Kraliyet Ailesi'ndeki üst düzey görevlerinden çekildi. Bu ne anlama geliyor? Devamını oku...

Xiaomi, kendi arayüzü MIUI 11’e deprem uyarı sistemi entegre etti. - Devamını oku...





Spor

7 Türk kadın hakem tabuları yıkıp Süper Lig'de maç yönetmek için somut adım attı. MHK, konuya sıcak bakıyor. - Devamını oku...

Crystal Palace, Cenk Tosun'u Everton'dan sezon sonuna kadar kiraladı. - Devamını oku...

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, sportif direktör Damien Comolli'nin Twitter hesabı açarak hakkındaki iddiaları yalanmasını yorumladı. Koç, Comolli'yi attığı tweet'ler nedeniyle uyaracağını ve bu durumdan rahatsız olduğunu açıkladı. - Devamını oku...

Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş iyi yönetilseydi şu an transfer yapıyor olurduk. Fikret Orman'ı bu nedenle ibra etmedik. - Devamını oku...

Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, transferiyle ilgili ilk açıklamalarını Hollanda'daki basın mensuplarına yaptı. Babel'in özellikle "Futbol oynamaya çalışan bir takıma geldim" demesi dikkat çekti. - Devamını oku...





Magazin

-Teknoloji devi Tesla’nın CEO’su ABD’li milyarder Elon Musk baba oluyor. - Devamını oku...

-Erkan Petekkaya “Çektiğimiz ‘Paramparça’ dizisinin 15 bölüm parasını alamadım. Bana ‘Bu işe bulaşma, senin paranı öderiz’ diyerek rüşvet vermek istediler. Arkadaşlarımı düşünerek reddettim. Diziyi 122 ülkeye satıp 50 milyon dolar kazandılar. Bizi dolandırıp gidemezler” dedi. - Devamını oku...

-Rafet El Roman'a ikinci darbe: Sahte profille flört etti. - Devamını oku...





Günün iyi haberi

Xiaomi, kendi arayüzü MIUI 11’e deprem uyarı sistemi entegre etti. - Devamını oku...





Günün röportajı

Kolera: "İnsanlar konuşuyor, bırakın konuşsunlar" - Devamını oku...





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