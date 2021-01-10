Türkiye Akşam Postası | 10 Ocak 2021

Akşam Postası | 10 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 10 Ocak 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: 8 soruda WhatsApp sözleşmesi hakkında her şeyi anlattık. Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı. 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak. Endonezya'da düşen yolcu uçağındaki yolcuların ceset parçaları bulundu. Süper Ligde evinde Fraport TAV Antalyaspora 1-0 yenilen Göztepede Teknik Direktör İlhan Palut devri sona erdi. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.

10 Ocak 2021, Pazar 18:09 Son Güncelleme:
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Kremalı mantar çorbası 
  • Hünkarbeğendi 
  • Pirinç pilavı
  • Mozaik pasta

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