Akşam Postası | 10 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: 8 soruda WhatsApp sözleşmesi hakkında her şeyi anlattık. Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı. 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak. Endonezya'da düşen yolcu uçağındaki yolcuların ceset parçaları bulundu. Süper Ligde evinde Fraport TAV Antalyaspora 1-0 yenilen Göztepede Teknik Direktör İlhan Palut devri sona erdi. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
10 Ocak 2021, Pazar 18:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- 8 soruda WhatsApp sözleşmesi hakkında her şey. Devamını oku...
- Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı. Devamını oku...
- İstanbul’da 15 Ocak Cuma günü kar yağması bekleniyor. Devamını oku...
- Engelli ve yaşlı yardımlarında artış müjdesi. Devamını oku...
- Aleyna Yurtkölesi'nin katilini kameraya yansıyan dövmesi ele verdi. Devamını oku...
- 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak. Devamını oku...
- Sosyal medyada 'Melek İpek serbest bırakılsın' paylaşımları yapılıyor. Devamını oku...
Dünya
- Putin, Aliyev ve Paşinyan yarın 'Dağlık Karabağ' için görüşecek. Devamını oku...
- Milyoner programındaki 'Babe Ruth, maç sırasında başını serin tutmak için kepinin altına hangisini koyardı?' sorusunun cevabı... Devamını oku...
- Endonezya'da düşen yolcu uçağındaki yolcuların ceset parçaları bulundu. Devamını oku...
Magazin
- Artık gelenek haline gelen Acun Ilıcalı'nın Survivor'a giriş jeneriği yine çok konuşuldu. Bu kez özel yapım yunus modeli bir jet ski ile adaya giriş yapan Acun Ilıcalı, Survivor 2021'nin startını böyle verdi. - Devamını oku...
- İtalya’da da popüler olan oyuncu Can Yaman, Roma’da bir çekim sonrası otelden çıkarken hayranlarının akınına uğrayıp sosyal mesafe kuralını ihlal edince 400 euro cezaya çarptırıldı. - Devamını oku...
- Tartışma yataracak suçlama: Yılmaz Güney emek hırsızıdır - Devamını oku...
- Yıllardır yalnız olan ve evlenip çoluk çocuğa karışmanın hayalini kuran Hakan Altun, Gonca Vuslateri ile ayrılığı sonrası kendini eve kapattı. - Devamını oku...
Spor
- Süper Ligde evinde Fraport TAV Antalyaspora 1-0 yenilen Göztepede Teknik Direktör İlhan Palut devri sona erdi. Kulüpten resmi açıklama geldi ve istifa kabul edildi. - Devamını oku...
- Gaziantep FK'nın sıra dışı hocası Sumudica, yaşanan olaylarla ilgili basın açıklaması yaptı. 4 ay sonra sözleşmesi bitecek olan Rumen hoca, zam isteme şekliyle gündeme oturmuş ve kendisine ağır eleştiriler yapılmıştı. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın forvete istediği Mısırlı golcü Mohamed Mostafa, Saint Etienne yolunda. Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan ve Gençlerbirliği maçının ardından Fatih Terim'in ismini bizzat açıkladığı 23 yşındaki Mohamed Mostafa, Fransız ekibiyle anlaşmaya çok yakın. - Devamını oku...
- Mesut Özil ve Fenerbahçe artık mutlu son için gün sayıyor. Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil de sosyal medya hesabından Fenerbahçe amblemini göz kırpma ifadesiyle paylaşarak transferin yakın olduğunu duyurdu. - Devamını oku...
- Übeyd Adıyaman çirkin iddialarla ilgili konuştu: Kaldırılacak yük değil - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kremalı mantar çorbası
- Hünkarbeğendi
- Pirinç pilavı
- Mozaik pasta
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