Akşam Postası | 10 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu: Yeni bir projeyi daha devreye alıyoruz! Devamını oku...

Koronavirüs vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz! Bakan Koca paylaştı. Devamını oku...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi...Devamını oku...

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli aylığı alanlar dikkat! Cumartesi-pazara denk gelirse...Devamını oku...

Teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke gönderildi. Devamını oku...

ABD'de raylara inen uçağa tren çarptı! Devamını oku...

Kazakistan'da sular durulmuyor! 'Başkent'e darbe yapacaklar' Devamını oku...

Belçika da karantina süresini kısalttı! 10'dan 7 güne indirildi. Devamını oku...

Rusya Savunma Bakanlığı, Kazakistan'da devam eden protestolar sebebi ile ülkede bulunan 1461 vatandaşının askeri nakliye uçağı ile birlikte tahliye edildiğini açıkladı. Devamını oku...

Mucize Doktor isimli dizide ‘Ali Vefa’ karakteriyle büyük beğeni toplayan Taner Ölmez, yeni proje için kolları sıvadı. Taner Ölmez’in dizideki partneri ise Erkan Kolçak Köstendil olacak. - Devamını oku

Buse Varol ve Alişan ikilisinin evliliklerinde sorun yaşadıkları bu yüzden ayrılacakları sık sık iddia ediliyor. Çıkan iddiaların ardından her defasından Buse Varol ve Alişan dedikoduları yalanlıyor. Alişan bugün yayınlanan bir magazin programına katıldı ve Buse Varol’u neden tercih ettiğini açıkladı. - Devamını oku

Geçen hafta MasterChef'e veda eden Dilara Başaran, hakkında merak edilenleri yanıtladı. Dilara rakibi Sergen Özen ile aşk yaşadığı iddialarına da açıklık getirdi. İşte detaylar... - Devamını oku

Konserler giydiği cesur sahne kostümleriyle sık sık adından söz ettiren Gülşen, dün akşam İstanbul’da bulunan bir mekanda sahne aldı. Gülşen giydiği cesur kostümüyle geleneği bozmadı. - Devamını oku

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi - Devamını oku...

Galatasaray'da Fatih Terim'le beraber 7 kişiyle daha yollar ayrıldı - Devamını oku...

Trabzonspor Tymoteusz Puchacz'ı KAP'a bildirdi - Devamını oku...

Ünal Aysal'dan Fatih Terim ayrılığına şok yorum: Hocalık süresi çoktan geçmişti - Devamını oku...

Tüm gözler Emirhan İlkhan'ın üstünde! 2 dev kulüp onu izliyor - Devamını oku...

Novak Djokovic Avustralya Açık turnuvasına katılabilecek - Devamını oku...