Akşam Postası | 10 Şubat 2020

Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı" denildi. Devamını oku...

İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zam bugün itibarıyla başladı. Aylık abonman fiyatlarına da zam yapıldı. Peki, metro, metrobüs akbil fiyatları ne kadar? Devamını oku...

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zammın ardından TCDD, Marmaray bilet fiyatlarında zam yaptı. Devamını oku...

Ceren Özdemir'in (20) katil zanlısı Özgür Arduç'un (36), yakalandığı sırada polis memurlarını bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanmasına başlandı. Arduç, "Bıçağın kabı olmasaydı ikisini öldürmüştüm. Öldürmek istedim. Bana bakmasaydı ben boğazına sokacaktım. Sonra bıçağı şoföre sokacaktım" dedi.Devamını oku...

Beşiktaş’ta, 4’ü eğlence merkezi çalışanı toplam 5 kişiye "Ayağa kalkmadın" deyip tokat atan Şahin Şeker hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Devamını oku...





Dünya

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı sayısının 909'a, virüsten etkilenenlerin sayısının 40 bin 171'e çıktığını söyledi.Devamını oku...

Aksiyon filmleri oyuncusu Jackie Chan, dünyayı tedirgin eden koronavirüs salgınına karşı tedavinin bulunması için mümkün olan her şeyi yapmaya hazır olduğunu ve tedaviyi bulana 1 milyon Yuan (143 bin dolar) ödül vereceğini söyledi.Devamını oku...

Bilim insanları, solunum yoluyla geçtiği açıklanan yeni tip koronavirüsün dışkıyla da bulaşabileceğini açıkladı.Devamını oku...

92. Akademi Ödülleri'nde Oscar heykelciği kazananlar bu gece belli oldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda yaşanan Oscar heyecanı bu yıl da sunucusuz gerçekleşti. Oscar tarihinde ilk kez, 'Yabancı Dilde En İyi Film' ödülü alan yapım, aynı zamanda 'En İyi Film' büyük ödülünün de sahibi oldu. Güney Kore'den çıkan 'Parasite', yıl boyunca izleyenlerin çok konuştuğu bir yapımdı. - Devamını oku...

Başarılı bir ödül sezonunu Oscar ile kapatan Brad Pitt, kısa bir zaman için 'gölgelere çekilmeyi' planladığını söyledi. - Devamını oku...

Oscar 2020'nin en şık kırmızı halı görünümleri - Devamını oku...

2003 yılında ilk kez Oscar kazanan Eminem, ödül törenine katılmamıştı. 17 yılın ardından Oscar Töreni'nde sahne aldı ve Oscar kazanan şarkısı Loose Yourself'i sansürsüz seslendirdi. - Devamını oku...





Spor

Beşiktaş, VAR uygulamasına Oscar aracılığıyla gönderme yaptı. Twitter'dan yayınlanan mesajda, "En iyi yardımcı oyuncu, En iyi kurgu, En iyi görsel efekt, En iyi özgün senaryo... Ve Oscar, VAR’a gidiyor" dendi. - Devamını oku...

NBA takımlarından Philadelphia 76ers'te forma giyen temsilcimiz Furkan Korkmaz, Chicago Bulls karşısında 31 sayı atarak son iki maçında da 30+ sayı atmayı başardı. - Devamını oku...

Süper Lig'de penaltı kazanmayan tek takım Sivasspor. Lig lideri Sivasspor, attığı 40 golün hiçbirini penaltıdan atmadı. - Devamını oku...

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Orham Şam, 33 yaşında futbol hayatını noktaladı. Orhan Şam olarak Büyükşehir Belediye Bodrumspor'da forma giyiyordu. - Devamını oku...





Magazin

Ceylan, Ataköy Nossa Costa’daki konseri öncesinde ilginç bir açıklama yaptı. Devamını oku...

2017'de yaşanan taciz olayının ortaya çıkmasının ardından Caner Erdeniz ile eşi, oyuncu Müge Boz, sosyal medyada bir açıklama yaptı. Devamını oku...

Ünlülerin İlk Oscar'larına karşı son Oscar'ları. Devamını oku...





Günün fotoğrafı

Oscar Ödül Töreni'nde Kobe Bryant anıldı. Uzun süre ayakta alkışlanan Kobe için, yönetmen ve oyuncu Spike Lee özel bir ceket giydi. - Devamını oku...





Günün özel dosyası

Koronavirüs salgınında son durum: Koronavirüs hangi hayvandan bulaşıyor? - Mine Bozkurt yazdı





Günün köşe yazısı

Sabahattin Ali meğer hep 'bizi' anlatmış - Bengisu Özkes yazdı...





Günün şarkısı