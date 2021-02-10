Akşam Postası | 10 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Sağlık Bakanlığı'ndan aşı randevuları için yeni açıklama. Kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi olacak. Türkiye Uzay Ajansı logosunun bir hikayesi var. Daha fazlası için Akşam Postası.
10 Şubat 2021, Çarşamba 18:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Sağlık Bakanlığı'ndan aşı randevuları için yeni açıklama -Devamını oku...
- Çanakkale'de tüm feribot seferleri iptal edildi -Devamını oku...
- Kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi olacak -Devamını oku...
- Hamile eşini uçurumdan atan adam, Semra'yı zorla yasaklı bölgeye götürmüş -Devamını oku...
- İlker Başbuğ, ifade verdi -Devamını oku...
- Katili tespit eden sistem Türkiye'de ilk kez Çağla Tuğaltay cinayetinde kullanılacak -Devamını oku...
- Muharrem İnce'nin partisine geçecekler: CHP'den 2 eski vekil daha istifa etti -Devamını oku...
- Türkiye Uzay Ajansı logosunun bir hikayesi var -Devamını oku...
- Kolombiya'daki su aygırı krizinin arkasından Pablo Escobar çıktı -Devamını oku...
- Endonezya 6,2 büyüklüğünde deprem ile sallandı -Devamını oku...
- İngiltere'de iki yeni mutasyon daha görüldü -Devamını oku...
- Düşürülen Ukrayna uçağı için yeni yalanlama geldi -Devamını oku...
- Japonlar 24 milyon doz Pfizer aşısını çöpe atıyor -Devamını oku...
- Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Aras Bulut İynemli, yine kendisi gibi oyuncu olan Miray Daner ile kuzen olduğu ortaya çıktı. - Devamını oku...
- Mehmet Ali Erbil 64 yaşına girdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Erbil, yeni yaşını eski eşleriyle birlikte kutladı. - Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Havuç çorbası
- Bademli tavuk
- Şehriyeli bulgur pilavı
- Süt helvası