Türkiye Akşam Postası | 10 Şubat 2021

Akşam Postası | 10 Şubat 2021

Türkiye

Akşam Postası | 10 Şubat 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Sağlık Bakanlığı'ndan aşı randevuları için yeni açıklama. Kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi olacak. Türkiye Uzay Ajansı logosunun bir hikayesi var. Daha fazlası için Akşam Postası.

10 Şubat 2021, Çarşamba 18:04 Son Güncelleme:
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Havuç çorbası
  • Bademli tavuk
  • Şehriyeli bulgur pilavı 
  • Süt helvası

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