Akşam Postası | 10 Şubat 2021

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Muharrem İnce'nin partisine geçecekler: CHP'den 2 eski vekil daha istifa etti

Katili tespit eden sistem Türkiye'de ilk kez Çağla Tuğaltay cinayetinde kullanılacak

Kar yağışı 1987, 2002 ve 2004'teki gibi olacak

İngiltere'de iki yeni mutasyon daha görüldü

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Aras Bulut İynemli, yine kendisi gibi oyuncu olan Miray Daner ile kuzen olduğu ortaya çıktı. - Devamını oku...

Mehmet Ali Erbil 64 yaşına girdi. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan Erbil, yeni yaşını eski eşleriyle birlikte kutladı. - Devamını oku...

İkinci kez evlenmek için gün sayan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl çiftinin nikâh töreninin detayları ortaya çıktı. Çift, daha önce iddia edildiği gibi 14 Şubat’ta değil, 22 Şubat’ta Swissotel’de yapılacak bir törenle dünyaevine girecek. - Devamını oku...

Hande Erçel, sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp ‘bazlama surat’ diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a dava açmıştı. Karar duruşması geçen günlerde yapıldı. Erçel, hukuk savaşını kazandı. - Devamını oku...