Türkiye Akşam Postası | 10 Şubat 2022

Akşam Postası | 10 Şubat 2022

Türkiye

Akşam Postası | 10 Şubat 2022

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Fiyat artışına karşı tedbirler! Bakan Nebati cumartesi günü açıklayacak! BioNTech aşısı 4. doz randevuları açıldı. Elektrik faturasına yönelik destek paketi! Esnaf, cemevleri, vakıflar... Daha fazlası için Akşam Postası.

10 Şubat 2022, Perşembe 17:53 Son Güncelleme:
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Fiyat artışına karşı tedbirler! Bakan Nebati cumartesi günü açıklayacak -Devamını oku...

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