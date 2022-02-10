Akşam Postası | 10 Şubat 2022

Fiyat artışına karşı tedbirler! Bakan Nebati cumartesi günü açıklayacak -Devamını oku...

BioNTech aşısı 4. doz randevuları açıldı -Devamını oku...

TBMM Başkanı Şentop'tan üçüncü dönem adaylık tartışmasıyla ilgili açıklama -Devamını oku...

Kar yağışı ulaşımı etkiledi! Aksaray'da 3 karayolu trafiğe kapatıldı! -Devamını oku...

Bakan Koca duyurdu! 'Uzaktan Sağlık Hizmeti' başlıyor... -Devamını oku...

Elektrik faturasına yönelik destek paketi! Esnaf, cemevleri, vakıflar... -Devamını oku...

Yerli ve milli radar MTS ilk kez kullanıldı! -Devamını oku...

Ağır Yaşamlar yıldızı hayatını kaybetti -Devamını oku...

Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktı! -Devamını oku...

Prens Charles tekrar Covid-19'a yakalandı -Devamını oku...

Bir dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı birliktelikle adını duyuran ve daha sonrasında katıldığı izdivaç programında ilginç çıkışlarıyla gündeme gelen Meriç Erkan’ın son hali görenleri şaşırttı. - Devamını oku

Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizide Azra karakteriyle ekrana gelen Gökçe Bahadır’ın reklam yüzü olduğu markadan alacağı ücret dudak uçuklattı. - Devamını oku

Karadeniz müziği eserleriyle tanınan ve kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren müzisyen Sait Uçar (60), Trabzon’un Maçka ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. - Devamını oku

Amerikan televizyon dizisi "Bizim Ev"deki bekar baba rolüyle tanınan komedyen ve oyuncu Bob Saget 9 Ocak 2022 tarihinde hayata gözlerini yummuştu. Ölüm haberiyle sevenlerini üzen Bob Saget’in ailesi ölüm nedeniyle alakalı ilk kez açıklama yaptı. - Devamını oku

Fenerbahçe'nin Avrupa'dan men tehlikesi var. İşte detaylar. - Devamını oku...

Şampiyonlar Ligi final aşaması için yeni format hazırlanıyor - Devamını oku...

Yarı otomatik ofsayt teknolojisi yolda: VAR tartışmaları bitecek. - Devamını oku...