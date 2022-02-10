Akşam Postası | 10 Şubat 2022
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Fiyat artışına karşı tedbirler! Bakan Nebati cumartesi günü açıklayacak! BioNTech aşısı 4. doz randevuları açıldı. Elektrik faturasına yönelik destek paketi! Esnaf, cemevleri, vakıflar... Daha fazlası için Akşam Postası.
10 Şubat 2022, Perşembe 17:53 Son Güncelleme:
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Fiyat artışına karşı tedbirler! Bakan Nebati cumartesi günü açıklayacak -Devamını oku...
BioNTech aşısı 4. doz randevuları açıldı -Devamını oku...
TBMM Başkanı Şentop'tan üçüncü dönem adaylık tartışmasıyla ilgili açıklama -Devamını oku...
Kar yağışı ulaşımı etkiledi! Aksaray'da 3 karayolu trafiğe kapatıldı! -Devamını oku...
Bakan Koca duyurdu! 'Uzaktan Sağlık Hizmeti' başlıyor... -Devamını oku...
Elektrik faturasına yönelik destek paketi! Esnaf, cemevleri, vakıflar... -Devamını oku...
Yerli ve milli radar MTS ilk kez kullanıldı! -Devamını oku...
Ağır Yaşamlar yıldızı hayatını kaybetti -Devamını oku...
Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktı! -Devamını oku...
Prens Charles tekrar Covid-19'a yakalandı -Devamını oku...
Bir dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı birliktelikle adını duyuran ve daha sonrasında katıldığı izdivaç programında ilginç çıkışlarıyla gündeme gelen Meriç Erkan’ın son hali görenleri şaşırttı. - Devamını oku
Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizide Azra karakteriyle ekrana gelen Gökçe Bahadır’ın reklam yüzü olduğu markadan alacağı ücret dudak uçuklattı. - Devamını oku
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Fenerbahçe'nin Avrupa'dan men tehlikesi var. İşte detaylar. - Devamını oku...
Şampiyonlar Ligi final aşaması için yeni format hazırlanıyor - Devamını oku...
Yarı otomatik ofsayt teknolojisi yolda: VAR tartışmaları bitecek. - Devamını oku...