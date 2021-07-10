Akşam Postası | 10 Temmuz 2021

Sağlık Bakanı Koca paylaştı! Acun Ilıcalı'dan koronavirüs aşısı mesajı -Devamını oku...

Yerli aşı hakkında önemli gelişme! Dünyada bir ilk! -Devamını oku...

İstanbul'da sivrisinek kabusu! İBB'den SMS'li uyarı -Devamını oku...

Havalimanında unutulan eşyaları almak için saatlerce beklediler -Devamını oku...

Bangladeş'teki korkunç yangın felaketinde ölü sayısı arttı! -Devamını oku...

Orman yangını sırasında 'alev hortumu' görüntülendi - Devamını oku...

Hamile ünlülerin karnı açık verdiği pozlar sonrası bir TV programında "Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle!" şeklinde konuşan eski manken Ebru Şancı, açıklaması sonrası mankenlik dönemine ait çekilen iddialı fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan gazeteci Seyhan Erdağ'dan şikayetçi oldu. Savcılık, dosyayla ilgili kararını verdi. - Devamını oku...

Yasemin Özilhan: Çantanın fiyatını kasada öğrendim, utandım! - Devamını oku...

Ahu Yağtu, verdiği bir röportajda evlilikle ilgili düşüncelerini anlatmış, sözleriyle bazı kişilerin tepkisini çekmişti. Yağtu, gelen eleştirilere yanıt verdi. - Devamını oku...

Zeynep Bastık ile reklamcı Tolga Akış'ın düğününe ünlü isimler adeta akın etti. Zeynep Bastık'la yakın arkadaş olan şarkıcı Berkay Şahin'in, gitmemesi dikkat çekti. Berkay'ın davet edilmediği ortaya çıktı. İşte ünlü popçunun nikaha davet edilmeme nedeni... - Devamını oku...

Hamza Yazıcı, sevgilisine gelen çirkin mesajları ifşa etti: Kalbiniz sakat kalmış - Devamını oku...

Çabuk unuttular! Kaan Yıldırım ile Çağla Şıkel'in, Hadise ile de Mehmet Dinçerler'in görüntüleri ortaya çıktı - Devamını oku...

Emre Belözoğlu'ndan milli takım açıklaması -Devamını oku...

Danimarka maçın tekrarını istiyor! -Devamını oku...