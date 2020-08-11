Akşam Postası | 11 Ağustos 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte sana olup biteni özetleyeceğimiz Akşam Postası. Bakalım bugün neler oldu?
11 Ağustos 2020, Salı 17:55 Son Güncelleme:
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Gündem
- Ağaca asılı bulunan Dilan Karataş'ın annesi: Kızımı babası öldürdü. Devamını oku...
- Türkiye bu cinayeti konuşuyor! Merve Yeşiltaş'ı benzin dökerek yaktı. Devamını oku...
- Bakanlık, Yunanistan'ın iddialarına karşı Oruç Reis'in faaliyet sahasını gösteren haritayı paylaştı. Devamını oku...
- Oruç Reis sismik araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri refakat ediyor. Devamını oku...
- Kuş cenneti olarak bilinen Marmara Gölü kuruyor! İşte son hali. Devamını oku...
- Yolcuların üstlerine öksüren avukat kendini savundu: Ne maskesi kardeşim. Devamını oku...
- Altın fiyatlarında sert düşüş! 11 Ağustos 2020 altın fiyatları. Devamını oku...
- Eylül'ün ikinci yarısından itibaren corona virüste sonbahar kuralları geliyor. Devamını oku...
Dünya
- Dünya Sağlık Örgütü'den, Putin'in "Tescilledik" dediği corona virüs aşısı ile ilgili açıklama. Devamını oku...
- George Floyd'un "Nefes alamıyorum" diye yalvardığı anların yeni videosu ortaya çıktı. Devamını oku...
- 'Yunanistan ateş açtı" iddiası hakkında açıklama.Devamını oku...
- Mauritius'da okyanusa akan petrolün temizlenmesi için saç kampanyası başlatıldı Devamını oku...
- iPhone 12'nin beklenen daha ucuz olacağı, yalnızca 4G destekli versiyonunu ise 2021'in başlarında piyasaya sürülebileceği iddia edildi. Devamını oku...
- Amazon, sahte ürünleri yapay zeka ile ayıklayacak Devamını oku...
- Toshiba, 35 yılın ardından dizüstü bilgisayar üretimini durdurdu Devamını oku...
- İngiliz yayın kuruluşu BBC'de yer alan habere göre, “Shush” ve “A-Ok” şeklinde gol sonrası atılan mesajlar, FIFA 21’de olmayacak. Devamını oku...
- Mark Zuckerberg'in kişisel serveti 100 milyar doları aştı Devamını oku...
Magazin
- Buse Varol - Alişan çiftinin ikinci çocukları kız olacak. Devamını oku...
- Sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları ile suçlanan Ozan Güven'in başrollerinden biri olduğu 'Babil' dizisinin, önümüzdeki hafta yeni sezon için çekimlere başlaması planlanıyor. Ancak Güven'in dizide yer alıp almayacağı henüz kesinleşmiş değil. Devamını oku...
- Oyuncu Tuvana Türkay önceki akşam Nişantaşı Spago'da yakın bir arkadaşının doğum günü kutlamasına katıldı. Türkay, Selçuk Yöntem'le aralarında çıkan aşk dedikodularına da yanıt verdi. Devamını oku...
Spor
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yarından itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirdi. - Devamını oku...
- Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan oldu - Devamını oku...
- 4 büyüklerden kâr eden yok, toplam zarar 700 milyonu aşıyor. - Devamını oku...
- Denizlispor'un yeni teknik direktörü Robert Prosinecki. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Soğan çorbası
- Musakka
- Sade bulgur pilavı
- Güllaç
Günün videosu: George Floyd'un polis kamerasından çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.
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