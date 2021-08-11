Akşam Postası | 11 Ağustos 2021

Kamu işçisine zam! Bakan Bilgin açıkladı! İşte yeni zamlı maaşlar... -Devamını oku...

Aşı olmayan giremeyecek! Yasak kararları peş peşe geliyor, herkes diken üstünde... -Devamını oku...

İstanbul ve Trakya için uyarı! Süper hücre geliyor... -Devamını oku...

Yangından etkilenenlerin elektrik faturalarına erteleme -Devamını oku...

Burdur'da yangın çıktı! Alevler yayılıyor! Ekipler müdahale ediyor -Devamını oku...

Süleyman Soylu'dan Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel için açıklama -Devamını oku...

Otel havuzunda yüzen 8 yaşındaki Ali Kemal Güler'den kahreden haber! -Devamını oku...

ABD'den Türk SİHA'ları için flaş açıklama! Derhal durdurulsun -Devamını oku...

Yunanistan için korkutan tahmin! Yangınların sönmesi aylar sürebilir -Devamını oku...

Almanya, Afganlar için sınır dışı uygulamasını askıya aldı -Devamını oku...

Kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun eşi tarafından su hortumuyla darp edildiği iddia edildi. - Devamını oku

Gonca Vuslateri, derin dekolteli elbisesiyle sevenlerinin karşısına çıktı. - Devamını oku

Geçtiğimiz ocak ayında ikinci kez anne olan Meryem Uzerli’nin ekranlara döneceği iddia edildi. Çıkan iddialara göre Meryem Uzerli ve Acun Ilıcalı el sıkıştı. - Devamını oku

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile Bodrum’da tatil yapan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz gün sevgilisini ailesiyle tanıştırmıştı. Şeyma Subaşı, şimdi ise aşka geldi ve sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. - Devamını oku

Paris Saint-Germain, Lionel Messi'yi resmen kadrosuna kattı. Parc des Princes'ın dış cephesini dev bir Messi posteriyle kaplayıp "Hoş geldin Leo Messi" yazan kulüp, oyuncunun tanıtım toplantısını ise bugün 12.00'de yaptı. İşte Messi'nin ilk sözleri. - Devamını oku...

Galatasaray'ın bir önceki başkanı Mustafa Cengiz, sağlık sorunlarıyla boğuşmaya devam ediyor. Cengiz'in beyninde bir kez daha tümör tespit edildi ve tedavisine başlanacak. - Devamını oku...

Beşiktaş Mert Günok'u kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar Başakşehir'e 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. - Devamını oku...