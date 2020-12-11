Akşam Postası | 11 Aralık 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüs aşısı olacağını açıkladı -Devamını oku...

Yarıyıl tatili öne çekilecek mi? Bakan Selçuk açıkladı -Devamını oku...

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan corona virüs aşısı yorumu -Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan corona virüs için özel site -Devamını oku...

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem -Devamını oku...

Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı -Devamını oku...

Dünya

Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti -Devamını oku...

Yunanistan corona virüs tedbirlerini genişletiyor -Devamını oku...

Rusya'da bombalı saldırı -Devamını oku...

İsveç'te 'çekirdek aile' tanımı değişiyor. -Devamını oku...

Almanya'da her 2 buçuk dakikada bir kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybediyor -Devamını oku...

Corona virüs aşısı yapılan denekte HIV antikoru görüldü, deneyler durdu -Devamını oku...





Magazin

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı ilk başladığında bomba etkisi yaratmıştı. Aralık ayında başlayan ilişkileri tam 1 yıl sonra bitti. Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldıklarını sosyal medya hesabından duyurdu. - Devamını oku....

'Benim Adım Melek' dizisinde 'Melek' karakterini canlandıran Nehir Erdoğan'ın aşk hayatına dair bir sır ortaya çıktı. Erdoğan, kendisi gibi oyuncu Hatice Aslan'ın eski eşi ressam Renan Kaleli ile birlikte... - Devamını oku...

Oyuncu Çağatay Ulusoy, geçen günlerde değiştirdiği imajıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ulusoy, bu değişimin üzerine kaşesine zam yaptı. - Devamını oku...

Hakan Altun, sevgilisi Gonca Vuslateri ile ilk kez sosyal medyadan paylaşım yaptı. Takipçileri “O artık telefonun başında çaresiz beklemiyor” yorumları yaptı. - Devamını oku...

Rafet El Roman'ın kızı Su, sosyal medyadaki iddialı pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor. Takipçileri "Bu pozlarına baban bir şey demiyor mu?" diye sordu. - Devamını oku...





Spor

TFF, üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı -Devamını oku...

Irkçılık soruşturmasında Başakşehir de suçlanıyor -Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Tarhana çorbası

Karnabahar kızartması

Mor lahana salatası

Magnolia tatlısı

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