Akşam Postası | 11 Aralık 2021

15 Ekim 2008'e dikkat! Çok şey değişiyor! Bu tarihten sonra başlayanlar... -Devamını oku...

e-Devlet'ten vatandaşlara uyarı: Dikkate almayın! -Devamını oku...

Eşini ve üvey kızını katletti! Polise kendini ihbar etti -Devamını oku...

Meteoroloji'den Trakya için kritik uyarı! Gece saatlerine dikkat! -Devamını oku...

Maaş vaadi ile kandırdığı adamın 4 milyon liralık gayrimenkulünü aldı! -Devamını oku...

Koronavirüs nedeniyle defalarca ölümden döndü! Bebeğine günler sonra sarılabildi -Devamını oku...

ABD'de hortum felaketi! Bakımevini vurdu, en az 50 kişi hayatını kaybetti -Devamını oku...

'Asil' eşlerinden daha varlıklılar... Dünyanın en zengin kraliyet gelinleri! -Devamını oku...

Burcu Esmersoy, 2019’da Berk Suyabatmaz’dan boşandıktan sonra ilk kez biriyle görüntülendi. Muhabirlerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sorusuna “Artık hayırlı olsun deyin. İlişkimiz uzun zamandır devam ediyor” dedi. - Devamını oku...

Sarp Apak, son dönemin en popüler oyuncularından biri. Şimdi ‘Kaderimin Oyunu’ dizisinde Mahir karakteriyle karşımızda. Komedi türünde izlemeye alıştığımız Sarp Apak, bu kez ters köşe yaptı ve bir dramda oynadı. Hem yeni rolünü hem baba olmayı hem de hayatı konuştuk. - Devamını oku...

'Yasak Elma’nın Yıldız’ı Eda Ece, sosyal medya paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Sevilen oyuncu, son paylaşımıyla akıllarda soru işareti bıraktı. - Devamını oku...

İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson, sevgilisi Dilan Çiçek Deniz’e önceki akşam 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde evlenme teklif etti. Oyuncu bu teklife “Evet” dedi ama başları da polisle derde girdi. - Devamını oku...

Otomobil tutkusuyla bilinen Selin Ciğerci, geçtiğimiz yıl 5 milyon TL değerinde Rolls-Royce satın almıştı. Selin Ciğerci, otomobilini yeniledi. Sosyal medya fenomeni ve iş insanı, Türkiye'de sadece bir tane bulunan yeni otomobili için kesenin ağzını açtı. - Devamını oku...

Hülya Avşar, Belgrad ormanında görüntülendi. 'Masumiyet' dizisiyle ilgili itirafı magazin gündemine damga vurdu. Avşar, "Çok anlamsız şeyler yaşadık. Bir deneyim dedim, burnumdan getirdiler" dedi. - Devamını oku...





Galatasaray'da transfer hazırlıkları başladı! Burak Elmas ile Fatih Terim buluştu! -Devamını oku...

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