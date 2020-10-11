Akşam Postası | 11 Ekim 2020
Bir günün özetiyle yine karşındayız. Gün içerisinde olan biteni şöyle bir derleyip toplayıp sana sunmak istiyoruz. Akşam Postası hazır!
11 Ekim 2020, Pazar 18:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Mersin'de korkutan patlama sesi. -Devamını oku...
- 44 saat süren aralıksız söndürme ve soğutma çalışmasında yorgun düşen yangın söndürme işçileri, toprakta yatarak, uyudu. -Devamını oku...
- İzmir'de sahte alkolden hayatını kaybeden kişi sayısı 10'a yükseldi -Devamını oku...
- Bakan duyurdu, Çamlıca'daki görüntü kirliliği sona eriyor. -Devamını oku...
- İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz hizmet verecek. -Devamını oku...
- Balık fiyatlarındaki artışın sebebi belli oldu. -Devamını oku...
- Başkan Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında açıklama. -Devamını oku...
- Hatay'daki yangının ardından görüntüler yürek burktu. -Devamını oku...
Dünya
- Corona virüsün insan hücresine giriş anı görüntülendi. -Devamını oku...
- Gence'ye yapılan saldırının görüntüleri ortaya çıktı. -Devamını oku...
- Otomotiv devinden Türkiye'ye yatırım. -Devamını oku...
- Trump'ın doktoru: Hastalığın bulaşma riski yok. -Devamını oku...
- Türklerin yazdığı sistemi İngilizler kullanacak. -Devamını oku...
- Aliyev'den ateşkes ihlali açıklaması. -Devamını oku...
Magazin
- Bir süre önce yaptırdığı DNA testiyle yüzde 11 Türk olduğunu açıklayan ve attığı 'Herkes sakin olsun' tweetiyle gündem olan ünlü şarkıcı Halsey Türkiye'de. Devamını oku...
- Yasemin-İzzet Özilhan, çifti geçtiğimiz günlerde tatile çıkmıştı. Marmaris ve Göcek'i tercih eden çift arkadaşları Yağmur - Pınar Atacan'la buluştu. Devamını oku...
- Sinan Özen, geçen şubat ayında dünyaya gelen kızı Neva için dua istedi. Devamını oku...
- Kozmetik şirketi sahibi multi milyoner Kylie Jenner (23), zebra ve bitki desenli elbisesiyle verdiği pozun altına “Ben otoriter değilim, otoritenin kendisiyim” notu düştü. 6.3 milyon beğeni alan pozu sonrası Kim Shui marka elbise yok sattı. Devamını oku...
- Zekeriyaköy’deki yalısını satmak isteyen Ajda Pekkan, eve 3 yıldır alıcı çıkmayınca istediği fiyatta yüzde 50 indirim yaptı. Devamını oku...
Spor
- Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, babasının kaskını Almanya Grand Prix'ini kazanarak F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotu ünvanını egale eden Lewis Hamilton’a hediye etti. - Devamını oku...
- Mustafa Cengiz'in önceki gün yaptığı "Bir an önce mali genel kurul yapıp seçime gitmek istiyorum" açıklamasının ardından seçim ateşi yakıldı. Kurul üyelerinin ısrarlı yaklaşımı sonrası seçim kararı almaya mecbur kaldığı söylenen Cengiz'in rakipleri de netleşiyor. - Devamını oku...
- Dünyadaki kız çocuklarının yaşadığı ayrımcılığa dikkat çekmek amacıyla 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlanan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü bu sene de etkinliklerle devam ediyor. Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, günün anlam ve önemine özel bir şarkı hazırladı. - Devamını oku...
- Beşiktaş'ın dertli teknik direktörü Sergen Yalçın, kötü gidişatı sürdüren oyuncularına ciddi bir uyarıda bulundu. Olayın ciddiyetini kavramaları için takımla konuşan Sergen'in "Böyle devam edersek ligin 10. haftasını göremeyiz! Ben buna müsaade etmem" dediği öğrenildi. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tel şehriye çorbası
- Tavuk ciğeri
- Mor lahana salatası
- Cennet çamuru tatlısı
Günün videosu
Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, babasının kaskını Almanya Grand Prix'ini kazanarak F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotu unvanını egale eden Lewis Hamilton’a hediye etti.