Akşam Postası | 11 Ekim 2020

Michael Schumacher'in oğlu Mick Schumacher, babasının kaskını Almanya Grand Prix'ini kazanarak F1 tarihinin en çok yarış kazanan pilotu ünvanını egale eden Lewis Hamilton’a hediye etti. - Devamını oku...

Mustafa Cengiz'in önceki gün yaptığı "Bir an önce mali genel kurul yapıp seçime gitmek istiyorum" açıklamasının ardından seçim ateşi yakıldı. Kurul üyelerinin ısrarlı yaklaşımı sonrası seçim kararı almaya mecbur kaldığı söylenen Cengiz'in rakipleri de netleşiyor. - Devamını oku...

Dünyadaki kız çocuklarının yaşadığı ayrımcılığa dikkat çekmek amacıyla 2012 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kutlanmaya başlanan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü bu sene de etkinliklerle devam ediyor. Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, günün anlam ve önemine özel bir şarkı hazırladı. - Devamını oku...