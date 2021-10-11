Akşam Postası | 11 Ekim 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3600 ek göstergeyle ilgili öğretmenlere müjde! Devamını oku...

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gören AK Parti İstanbul milletvekili İsmet Uçma hayatını kaybetti. Devamını oku...

Öğrenci servisinde 5 kişi hayatını kaybetti! Yaralı kurtulup 2 kilometre koşmuş! Devamını oku...

Araç sahiplerine önemli uyarı! Sistem değişti! Ücret ödeme zorunlu değil… Devamını oku...

3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi kampanyası! Ziraat Bankası, Garanti, Akbank, YapıKredi kredi Ekim 2021 faiz oranları. Devamını oku...

PKK/YPG Afrin’de bomba yüklü araçla saldırdı! Ölü ve yaralılar var. Devamını oku...

Alaska'da 6.5 büyüklüğünde deprem oldu. Devamını oku...

Irak: DEAŞ'ın eski elebaşı Ebubekir el- Bağdadi'nin yardımcısı yakalandı. Devamını oku...

Moskova Bolşoy Tiyatrosu'nda bir sanatçı sahneden gösteri esnasında seyircilerin önünde ezilerek hayatını kaybetti. Devamını oku...

O Ses Türkiye’nin uzun süredir jüri üyeliği koltuğun oturan Hadise’nin yerine bu yıl Ebru Gündeş geldi. Yaşanan bu değişim sosyal medyada uzun süre konuşuldu. O Ses Türkiye’nin jüri üyelerinden biri olan Murat Boz, bu konu hakkında ilk kez yorum yaptı. - Devamını oku

Lerzan Mutlu sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sevenleriyle iletişim kuruyor. Lerzan Mutlu son olarak annesi Reyhan Mutlu’nun yeni yaşını kutladı. Lerzan Mutlu ve annesi Reyhan Mutlu’nun benzerliği ise şaşırttı. - Devamını oku

‘Sabahın Sultanı’ isimli programı sunan Seda Sayan’ın bugün ekrana gelen yeni bölümünde ilginç anlar yaşandı. Seda Sayan ve yazar Canten Kaya, aldatan erkeklerin davranışlarını incelemek adını canlı yayında aynı yatağa girdi. - Devamını oku

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, geçtiğimiz akşam dünyaevine girdi. Görkemli bir düğünle Hacı Sabancı ile evlenen Nazlı Kayı Sabancı’nın gelinliğinin fiyatı belli oldu. - Devamını oku

Türkiye'nin Letonya deplasmanındaki hedefi mutlak galibiyet: Maç 21.45'te başlayacak. - Devamını oku...

Formula 1'den Türkiye'ye kötü haber! İstanbul Park, 2022'de yerini Singapur'a bırakabilir - Devamını oku...

Fenerbahçe ile Galatasaray Avrupa'da ortak oluyor - Devamını oku...



