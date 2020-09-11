Türkiye Akşam Postası | 11 Eylül 2020

Akşam Postası | 11 Eylül 2020

Türkiye

Akşam Postası | 11 Eylül 2020

Bir günün özetiyle yine karşındayız. Gün içerisinde olan biteni şöyle bir derleyip toplayıp sana sunmak istiyoruz. Akşam Postası hazır!

11 Eylül 2020, Cuma 17:55 Son Güncelleme:
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Gündem

Ankara'da mesai saatlerinde değişiklik. -Devamını oku...

Sakarya'da maske takmayana karantina ve kitap okuma cezası verilecek. -Devamını oku...

İçişleri Bakanlığı'ndan ev izolasyonu için yeni corona virüs genelgesi. -Devamını oku...

Karantina kurallarına uymayana hapis cezası. -Devamını oku...

21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. -Devamını oku...

Mevlüt Çavuşoğlu: Neden hep biz iyi niyet göstermek zorundayız?. -Devamını oku...

Van'da Urartulu kadın mezarı ortaya çıkarıldı. -Devamını oku...

Corona virüs aşısı olan gönüllü virüse yakalandı. -Devamını oku...

Corona virüse yakalanan siyasetçiler. -Devamını oku...

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Dünya

11 Eylül saldırılarında neler yaşanmıştı? 11 Eylül'de kaç kişi öldü? -Devamını oku...

Şili, 6.2'lik deprem ile sallandı. -Devamını oku...

Paha biçilemez 102.39 karatlık elmas satışa çıkıyor. -Devamını oku...

Magazin

Henüz 8 yaşında bir çocukken müzik dünyasına adım atan Selena Gomez, daha 'yetişkin' görünmesi için seksi kıyafetler giymeye zorlandığını açıkladı. - Devamını oku...

Defne Samyeli: Hiç iz bırakmadan bir insanı nasıl öldürürüm diye araştırdım. - Devamını oku...

Demet Akalın ile Alişan yeni şovları “Sabah Sabah”ta yaşadıkları konuk meselesini gündeme taşımış; “Müziği bıraktım deyip 1 hafta sonra şarkı çıkaran var” demişti. O kişi Hakan Altun’muş. - Devamını oku...

Tuan Tunalı sevgilisine evlenme teklifi ederken gözyaşlarını tutamadı! - Devamını oku...


Spor

Formula 1 biletleri 15 Eylül’de satışa çıkıyor! Peki Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? -Devamını oku...

Galatasaray'da harcama limiti 925 bin euro. -Devamını oku...

Misli.com'dan kulüplere can suyu. -Devamını oku...

Eğlence

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Ekmekten vazgeçemeyenlere: Ekmek diyeti-Devamını oku...

Sevgilinizle paylaşabileceğiniz 10 unisex giysi-Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı

  • Kabak çorbası
  • Mücver
  • Körili tavuklu pilav
  • Kazandibi 

Tarifler için tıklayın

Günün videosu: Corona virüsle geçen 6 ayda neler oldu?



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