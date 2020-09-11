Akşam Postası | 11 Eylül 2020
Bir günün özetiyle yine karşındayız. Gün içerisinde olan biteni şöyle bir derleyip toplayıp sana sunmak istiyoruz. Akşam Postası hazır!
11 Eylül 2020, Cuma 17:55 Son Güncelleme:
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Gündem
Ankara'da mesai saatlerinde değişiklik. -Devamını oku...
Sakarya'da maske takmayana karantina ve kitap okuma cezası verilecek. -Devamını oku...
İçişleri Bakanlığı'ndan ev izolasyonu için yeni corona virüs genelgesi. -Devamını oku...
Karantina kurallarına uymayana hapis cezası. -Devamını oku...
21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. -Devamını oku...
Mevlüt Çavuşoğlu: Neden hep biz iyi niyet göstermek zorundayız?. -Devamını oku...
Van'da Urartulu kadın mezarı ortaya çıkarıldı. -Devamını oku...
Corona virüs aşısı olan gönüllü virüse yakalandı. -Devamını oku...
Corona virüse yakalanan siyasetçiler. -Devamını oku...
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Dünya
11 Eylül saldırılarında neler yaşanmıştı? 11 Eylül'de kaç kişi öldü? -Devamını oku...
Şili, 6.2'lik deprem ile sallandı. -Devamını oku...
Paha biçilemez 102.39 karatlık elmas satışa çıkıyor. -Devamını oku...
Magazin
Henüz 8 yaşında bir çocukken müzik dünyasına adım atan Selena Gomez, daha 'yetişkin' görünmesi için seksi kıyafetler giymeye zorlandığını açıkladı. - Devamını oku...
Defne Samyeli: Hiç iz bırakmadan bir insanı nasıl öldürürüm diye araştırdım. - Devamını oku...
Demet Akalın ile Alişan yeni şovları “Sabah Sabah”ta yaşadıkları konuk meselesini gündeme taşımış; “Müziği bıraktım deyip 1 hafta sonra şarkı çıkaran var” demişti. O kişi Hakan Altun’muş. - Devamını oku...
Tuan Tunalı sevgilisine evlenme teklifi ederken gözyaşlarını tutamadı! - Devamını oku...
Spor
Formula 1 biletleri 15 Eylül’de satışa çıkıyor! Peki Formula 1 bilet fiyatları ne kadar? -Devamını oku...
Galatasaray'da harcama limiti 925 bin euro. -Devamını oku...
Misli.com'dan kulüplere can suyu. -Devamını oku...
Eğlence
Trençkot mevsimi geldi: Ünlülerden 10 trençkot kullanımı örneği-Devamını oku...
Zayıf ve genç gösteren 10 makyaj hilesi-Devamını oku...
Ekmekten vazgeçemeyenlere: Ekmek diyeti-Devamını oku...
Sevgilinizle paylaşabileceğiniz 10 unisex giysi-Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!ı
- Kabak çorbası
- Mücver
- Körili tavuklu pilav
- Kazandibi
Günün videosu: Corona virüsle geçen 6 ayda neler oldu?