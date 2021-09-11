Akşam Postası - 11 Eylül 2021

Erdoğan 'Tüm sabotajlara rağmen' dedi ve ilan etti: Adım adım yaklaşıyoruz. Devamını oku...

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Canlı yayında uyardı, pazartesi başlıyor...Devamını oku...

Kadınları falakaya yatıran kargocunun karısı konuştu: Zorunda kaldım! Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehirlere göre haftalık koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca vaka sayısı en çok artan 10 ilimizi açıkladı. Devamını oku...

Müge Anlı'ya anlattı! Tüyler ürpertti... 'Karakola el ele girdik, hiçbir şey sezdirmedim' Devamını oku...

Emeklilere müjde! 1750 lira ödeniyor, yapmanız gereken...Devamını oku...

11 Eylül'de ne oldu! 11 Eylül saldırılarının 20'inci yılı! İşte dünyanın değiştiği gün. Devamını oku...

İnsan deneyleri başladı! Tüm gözler buradan gelecek haberde. Devamını oku...

Beyaz Saray'dan flaş açıklama: Kızamık nedeniyle uçuşlar durduruldu. Devamını oku...

İşletmeci Umut Evirgen'in, Serenay Sarıkaya için mekanını kapattığı iddia edilmişti. Bir süredir birlikte oldukları konuşulan ikiliden Serenay Sarıkaya, konuya ilgili sessizliğini bozdu. - Devamını oku...

ATV ekranlarında yayınlanan, geçtiğimiz aylarda final yapan Hercai dizisinin oyuncularından Oya Unustası ile Ahmet Tansu Taşanlar dün evlendi. - Devamını oku...

Sosyal medya paylaşımlarıyla, YouTube’daki açıklamalarıyla dikkat çeken Merve Boluğur, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. - Devamını oku...

Oyuncu İrem Sak (35), bir süredir kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz ile anılıyor. Sak ve Korkmaz, ilk kez aynı kareye girdi. Muhabirleri karşısında gören ünlü oyuncu gerildi, ne yapacağını şaşırdı. Menajeri de hemen telefona sarılarak gazetecileri aradı. - Devamını oku...

Beren Saat’in hayatını kaybeden erkek arkadaşı Efe Güray'ın erkek kardeşi Yaman Güray evlendi. Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile birlikte Ankara'da düğüne katıldı. Kenan Doğulu sahnede şarkı söyledi. - Devamını oku...





Sinan Gümüş'ten transfer açıklaması: Tüm yaşananlara rağmen...Devamını oku...

Mesut Özil'den Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması! Katar...Devamını oku...

ABD Açık Turnuvası’nda bugün tarihi bir final oynanıyor. 18 yaşındaki Emma Raducanu ile 19 yaşındaki Leylah Fernandez, 22 yıldır finale çıkan en genç tenis yıldızları. İşte ortak noktaları...Devamını oku...

Milli takıma yabancı hoca! Hamit Altıntop görüşmelere başladı. Devamını oku...