Akşam Postası | 11 Haziran 2020

Demet Evgar'ı önceki gün hem dudağından hem de ayağının üstünden arı soktu. Yaşadıklarını komik bir dille anlatan Evgar, hastaneden döndükten sonra kendisini sokan arı için Teoman'ın Rüzgar Gülü adlı şarkısını değiştirerek arıya ithaf etti. -

Boynunda taşıdığı 15 yıllık kolyesinin kopmasıyla büyük üzüntü yaşayan Cemal Can, yıllardır boynunda çıkarmadığı kolyesi için, "Sünnetimden beri boynumdaydı hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak" demişti. Bu olayın ardından yakın arkadaşı Caner Çalışır’ın hayatını kaybetmesi ile birlikte sosyal medya kullanıcıları "Cemal arkadaşının ölümünü hissetti" diye paylaşımlar yapmaya başladı. -