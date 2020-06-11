Akşam Postası | 11 Haziran 2020
Gündemden, dünyadan, spordan, magazinden ve günün diğer önemli gelişmelerinden habersiz kalma. Akşam Postası öne çıkan haberleri toparlamak için burada. Her akşam olduğu gibi!
11 Haziran 2020, Perşembe 18:00 Son Güncelleme:
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Gündem
- Erdoğan'ı sinirlendiren görüntü: Bu nasıl olur, nasıl serbest kalabilir? Devamını oku...
- Bakan Koca, 1 Haziran'dan sonra coron virüs vaka sayılarının arttığı 3 bölgeyi sıraladı.Devamını oku...
- Erdoğan, eşleriyle gündeme gelen valileri merkeze çekti.Devamını oku...
- Türkiye'den ABD'ye Ayasofya yanıtı: Kendi iç işlerine yoğunlaşmaya davet ediyoruz.Devamını oku...
- Sivas'ta serinlemek için Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk 1 yetişkin suda kayboldu. Çalışmalar sonucunda 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı.Devamını oku...
- Bilim Kurulu, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi için toplandı.Devamını oku...
- Yurt dışından gelenler için 14 gün evde gözetim kuralı kalktı.Devamını oku...
- Tarih belli oldu, düğün salonlarına talep yoğunlaştı.Devamını oku...
- Çekim yapan vatandaşa Türkiye'nin en zehirli yılanı saldırdı! İşte o anlar.Devamını oku...
- FETÖ'den yargılanan Metin Topuz'un cezası belli oldu.Devamını oku...
Dünya
- Floyd'un ölümüne sebep olan polislerden biri serbest kaldı. Devamını oku...
- Çin'in başkenti Pekin'de 2 ayın ardından ilk kez yeni corona virüs vakası bildirildi. Devamını oku...
- Corona virüs taşıyan 2 kuaför 140 kişiye temas etti! İşte sonucu.Devamını oku...
- 'Hayalet Şehir' olarak bilinen Kapalı Maraş'ın yıl sonuna kadar açılabileceği duyuruldu.Devamını oku...
- Milletvekillerinden '2 metre kuralı kaldırılsın' çağrısı: Kafe ve restoranlar ayakta kalamaz.Devamını oku...
- Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti.Devamını oku...
- Twitter okunmadan paylaşılan makalelere sınırlama getirmeye hazırlanıyor - Devamını oku...
- Apple, Google'ı yıllık 15 milyar dolar zarara uğratabilir - Devamını oku...
- Amazon yüz tanıma teknolojisinin polisler tarafından kullanılmasını erteledi - Devamını oku...
- Biyologların yaklaşık 130 yıldır rastlamadığı burun boynuzlu ejderha kertenkelesi Sumatra Adası’nda tespit edildi. - Devamını oku...
- Facebook, Messenger Kids uygulamasını Türkiye'de de kullanıma sundu - Devamını oku...
Magazin
- Demet Evgar'ı önceki gün hem dudağından hem de ayağının üstünden arı soktu. Yaşadıklarını komik bir dille anlatan Evgar, hastaneden döndükten sonra kendisini sokan arı için Teoman'ın Rüzgar Gülü adlı şarkısını değiştirerek arıya ithaf etti. - Devamını oku...
- Boynunda taşıdığı 15 yıllık kolyesinin kopmasıyla büyük üzüntü yaşayan Cemal Can, yıllardır boynunda çıkarmadığı kolyesi için, "Sünnetimden beri boynumdaydı hiçbir şey olmamıştı. Kötü bir şey olacak" demişti. Bu olayın ardından yakın arkadaşı Caner Çalışır’ın hayatını kaybetmesi ile birlikte sosyal medya kullanıcıları "Cemal arkadaşının ölümünü hissetti" diye paylaşımlar yapmaya başladı. - Devamını oku...
- Iggy Azalea anne oldu - Devamını oku...
Spor
- ABD Futbol Federasyonu 2016 yılından beri uygulanan 'milli marş esnasında ayakta durma zorunluluğu'nu kaldırdı - Devamını oku...
- Galatasaray'ın elden çıkarmak için uygun bir teklif kolladığı Younes Belhanda'nın menajerlerinden Fatih İlek, konuyla ilgili konuştu. FIFA menajeri İlek, "İki kulübün niyeti çok ciddi, bu iş 2 gün içerisinde bitecektir" dedi. - Devamını oku...
- Normal şartlarda 2020 Şampiyonlar Ligi finali Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktı. Corona virüs nedeniyle yaşanan ertelemeler sonucu UEFA, bu seneki finali başka bir ülkeye alarak 2021'deki seyircili finali Türkiye'ye vermeye hazırlanıyor. Nihai karar 17 Haziran'da açıklanacak. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Kabak çorbası
- Tavuk şiş
- Sebzeli bulgur pilavı
- Tiramisu
Günün videosu: Çekim yapan vatandaşa Türkiye'nin en zehirli yılanı saldırdı! İşte o anlar:
Günün anketi: