Akşam Postası | 11 Haziran 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Bakan Koca müjdeyi verdi! Bir grup daha aşı programına alındı. Telafi eğitiminde önemli detaylar belli oldu! Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Almanya'dan flaş seyahat kararı. Türkiye-İtalya maçı için nefesler tutuldu! Daha fazlası için Akşam Postası.
11 Haziran 2021, Cuma 17:48 Son Güncelleme:
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Bakan Koca müjdeyi verdi! Bir grup daha aşı programına alındı -Devamını oku...
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Telafi eğitiminde önemli detaylar belli oldu! Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? -Devamını oku...
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Türkiye-İtalya maçı için nefesler tutuldu! -Devamını oku...
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