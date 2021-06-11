Türkiye Akşam Postası | 11 Haziran 2021

Akşam Postası | 11 Haziran 2021

Türkiye

Akşam Postası | 11 Haziran 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Bakan Koca müjdeyi verdi! Bir grup daha aşı programına alındı. Telafi eğitiminde önemli detaylar belli oldu! Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Almanya'dan flaş seyahat kararı. Türkiye-İtalya maçı için nefesler tutuldu! Daha fazlası için Akşam Postası.

11 Haziran 2021, Cuma 17:48 Son Güncelleme:
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SIRADAKİ HABER Telafi eğitiminde önemli detaylar belli oldu! Telafi eğitimi ne zaman başlayacak?