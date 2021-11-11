Akşam Postası | 11 Kasım 2021

Başak Cengiz samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Acı veda! Nişanlısının feryadı yürek yaktı. Devamını oku...

Prof. Dr. Ateş Kara, "Yakın bir dönemde ise iki doz BioNTech aşısı olan kişilere 6 aydan sonra yapılacak hatırlatma dozu olarak Turkovac'ı uygulayacağımız bir çalışma başlatılacak." dedi. Devamını oku...

Hava sıcaklığı artacak! Meteoroloji duyurdu! O bölgeye sis geliyor. Devamını oku...

İş dünyasından asgari ücretle ilgili 4 öneri. Devamını oku...

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı.Devamını oku...

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Alec Baldwin'in 'Rust' filminin çekimleri esnasında elindeki silahla yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürdüğü davada savcıdan beklenen açıklama geldi. Devamını oku...

İran'dan İsrail'e sert cevap! 'Başlatan siz, bitiren biz oluruz' Devamını oku...

Rusya'da bulunan hapishanelerde uygulanan işkence ve taciz skandalına dair yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. 38 üst düzey yetkilinin verdiği ifadelerin ardından soruşturma başlatıldı. Devamını oku...

Kanal D ekranlarının yayınlanan ‘Neler Oluyor Hayatta’ isimli programın sunucularından Hakan Ural, yakalandığı koronavirüs nedeniyle ekranlarda gözükmüyor. Durum böyle olunca Hakan Ural’ın sevenleri meraklanmaya başladı. Hakan Ural’ın sağlık durumuyla alakalı Deniz Akkaya bir açıklama yaptı. - Devamını oku

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Hande Erçel, bu sefer giyim tarzıyla gündemde. Bir dergi için kamera karşısına geçen Hande Erçel’in üzerinde taşıdığı kıyafet ve ayakkabının değeri dudak uçuklattı. - Devamını oku

Uzun süredir kanser tedavisi gören modacı Bahar Korçan hayata gözlerini yumdu. Bahar Korçan’ın ölüm haberini alan yakınları üzüntülerini sosyal medya sayfalarından dile getirdi. Bahar Korçan Tarkan ve Sezen Aksu’nun en çok tercih ettiği isimlerden biriydi… - Devamını oku

Burcu Biricik cinsiyet değiştirme filtresiyle erkek oldu. - Devamını oku

Ali Koç Pereira ile 'devam' dedi, Mesut Özil'e mesaj gönderdi: Ticarete değil, futbola odaklanmalı - Devamını oku...

A Milli Takım'ın Cebelitarık maçının hakemi açıklandı. Karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko yönetecek. - Devamını oku...

Beşiktaş, Trabzonspor maçındaki pozisyonla ilgili TFF'ye başvurdu - Devamını oku...

Adem Büyük milli takıma seçilmemesini yorumladı - Devamını oku...

Steven Gerrard Premier Lig'e teknik direktör olarak döndü - Devamını oku...