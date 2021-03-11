Akşam Postası | 11 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalar yaptı. MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Bakan Ziya Selçuk paylaştı. Prof. Dr. Orhan Şen'den yağış uyarısı, 1853 yılını örnek verdi. Gazeteci Ergin Konuksever'in eşi evinde ölü bulundu. Daha fazlası için Akşam Postası.
11 Mart 2021, Perşembe 18:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin bir yıllık koronavirüs mücadelesi hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalar -Devamını oku...
- Gazeteci Ergin Konuksever'in eşi evinde ölü bulundu -Devamını oku...
- Ankara-Sivas hızlı tren seferleri başlıyor! Bakan duyurdu -Devamını oku...
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Bakan Ziya Selçuk paylaştı -Devamını oku...
- Atatürk'ün sağlık raporları ortaya çıktı -Devamını oku...
- Çağlayan Adliyesi'nde intihar girişimi -Devamını oku...
- Prof. Dr. Orhan Şen'den yağış uyarısı, 1853 yılını örnek verdi -Devamını oku...
- Çamur yağışına karşı uzman isimden son dakika uyarısı: Evden çıkmayın! -Devamını oku...
- Önemli keşif! Kıyafetleri üzerinde ve oturur vaziyette gömülmüşler -Devamını oku...
- 6 ülke AstraZeneca aşısı uygulamasını durdurdu -Devamını oku...
- Kamboçya'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm -Devamını oku...
- 'Masumiyet' dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen, aynı dizinin başrol oyuncusu Deniz Çakır'ın kendisine 6 Mart günü küfür ettiğini, istifaya zorladığını öne sürerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. - Devamını oku...
- Modacı Banu Noyan eski ortağına alacağını tahsil etmek için icra takibi başlattı. İddiaya göre; eski ortak C.Ş. sosyal medyada video paylaşarak Noyan hakkında "Seni öldüreceğim. Türkiye bu cinayeti konuşacak. Canını alamaya geliyorum" dedi. Olay bununla da bitmedi... - Devamını oku...
- Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, şimdilerde 'Çukur'un 'Yamaç Koçovalı'sı olarak ekranlarda olan Aras Bulut İynemli ile ilgili ortaya çıkan son detay herkesi şaşırttı. İşte İynemli'nin, figüranlık günlerinden magazin gündemini sallayan o kare... - Devamını oku...
- Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın 2017 yılında bir otel lobisinde darp edilmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, bir sanığı 'basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına, bir sanığı ise 5 bin TL para cezasına çarptırdı. Sanıklar, 'tehdit' suçundan ise beraat etti. - Devamını oku...
- Corona virüs sürecini en zor geçiren isimlerden biri de ünlü sunucu İkbal Gürpınar oldu. Annesini ve babasını covid-19 nedeniyle kaybetti. Günlerce yoğun bakımda kaldı. İkbal Gürpınar annesinin ölüm haberini nasıl aldığını, ölümle burun buruna gelmişken hayata nasıl tutunduğunu, hastaneden çıktığında eve dönüşüyle yaşadığı burukluğu anlattı. - Devamını oku...
- Yakın dostu Rasim Öztekin'i kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu Demet Akbağ, dün son yolculuğuna uğurlanan 62 yaşındaki usta sanatçı hakkında çarpıcı bir açıklamada bulundu. - Devamını oku...
- 27 Şubat'tan beri Fenerbahçe'nin antrenmanlarına alınmayan Caner Erkin'e af çıktı. Caner, Ankara'da oynanacak Gençlerbirliği deplasmanında kadroda yer alabilecek. - Devamını oku...
- Galatasaray'da Belhanda'ya veda mesajları gelmeye başladı. - Devamını oku...
- Juventus ile Porto'nun oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının ardından ESPN'de canlı yayın gerçekleştirildi. ESPN Kolombiya muhabiri Carlos Orduz oturduğu sırada üzerine dekor düştü. Stüdyodakilerin büyük panik yaşadığı görüldü. - Devamını oku...
- Juventus'un Porto ile oynadığı maçta sakatlanan Merih Demiral'ın 20 gün oynayamayacağı açıklandı. - Devamını oku...
- Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Özcan Bizati'yi getirdi. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- YAYLA ÇORBASI
- ISPANAK YEMEĞİ
- ÇANAK SALATA
- ŞERBETLİ BADEM TATLISI