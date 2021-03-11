Akşam Postası | 11 Mart 2021

'Masumiyet' dizisinde kostüm asistanı olarak çalışan Çağatay Görgen, aynı dizinin başrol oyuncusu Deniz Çakır'ın kendisine 6 Mart günü küfür ettiğini, istifaya zorladığını öne sürerek Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. - Devamını oku...

Modacı Banu Noyan eski ortağına alacağını tahsil etmek için icra takibi başlattı. İddiaya göre; eski ortak C.Ş. sosyal medyada video paylaşarak Noyan hakkında "Seni öldüreceğim. Türkiye bu cinayeti konuşacak. Canını alamaya geliyorum" dedi. Olay bununla da bitmedi... - Devamını oku...

Son dönemin en başarılı oyuncuları arasında yer alan, şimdilerde 'Çukur'un 'Yamaç Koçovalı'sı olarak ekranlarda olan Aras Bulut İynemli ile ilgili ortaya çıkan son detay herkesi şaşırttı. İşte İynemli'nin, figüranlık günlerinden magazin gündemini sallayan o kare... - Devamını oku...

Oyuncu Hakan Yılmaz ve eşi Elif Yılmaz'ın 2017 yılında bir otel lobisinde darp edilmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, bir sanığı 'basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına, bir sanığı ise 5 bin TL para cezasına çarptırdı. Sanıklar, 'tehdit' suçundan ise beraat etti. - Devamını oku...

Corona virüs sürecini en zor geçiren isimlerden biri de ünlü sunucu İkbal Gürpınar oldu. Annesini ve babasını covid-19 nedeniyle kaybetti. Günlerce yoğun bakımda kaldı. İkbal Gürpınar annesinin ölüm haberini nasıl aldığını, ölümle burun buruna gelmişken hayata nasıl tutunduğunu, hastaneden çıktığında eve dönüşüyle yaşadığı burukluğu anlattı. - Devamını oku...