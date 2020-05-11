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Türkiye Akşam Postası | 11 Mayıs 2020

Akşam Postası | 11 Mayıs 2020

Türkiye

Akşam Postası | 11 Mayıs 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

11 Mayıs 2020, Pazartesi 18:19 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Kritik kabine toplantısı başladı. Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var. Devamını oku...
  • Corona virüs salgını önlemi olarak kapatılan AVM'ler bugün açılmaya başladı. İstanbul'da bir AVM'nin önünde metrelerce kuyruk oluştu.Devamını oku...
  • Restoran ve otellerin açılacağı tarih belli oldu.Devamını oku...
  • Corona virüs tedbirleri kapsamında ilk kapatılan yerlerden olan kuaförler bugün açıldı. İşte kuaföre gidecekler için 10 kural.Devamını oku...
  • Sabah saat 09:00'da AVM'ye girmek için sıraya giren maskesiz bir vatandaş, "Alışverişe değil, gezmeye geldim" diyerek ilginç bir açıklamaya imza attı.Devamını oku...

Dünya

  • Sıcak hava corona virüsü durduracak mı? Araştırma sonucu yayımlandı. Devamını oku...
  • İran Donanması, yanlışlıkla kendi gemisini vurdu. Çok sayıda asker hayatını kaybetti. Devamını oku...
  • İngiltere Başbakanı'ndan açıklama: Aşı hiçbir zaman bulunamayabilir.Devamını oku...
  • Corona virüs salgınının başladığı ülke Çin'de eğlence merkezleri de açılmaya başladı.  Devamını oku...

Magazin

  • Aslı Enver’in görüşmeyi kestiği Kerem Tunçeri, dün 36 yaşına basan Enver’e çiçek gönderdi. Aslı Enver çiçeği iade etti. - Devamını oku...
  • Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e 300 bin liralık doğum günü hediyesi. - Devamını oku...
  • Sinan Özen (57) ile 4 yıl önce evlendiği kendisinden 26 yaş küçük Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri oldu. -Devamını oku...
  • Karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Ece Seçkin, "Her yerim yara bere oldu. Çağrı yanımda olmasa delirirdim. İyi ki var” dedi. -Devamını oku...

Spor

  • Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörlerinden biri olan Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hasan Şaş, kararı Instagram hesabından duyurdu.-Devamını oku...
  • Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbol liglerinin sonlandırıldığını açıkladı.-Devamını oku...
  • Fatih Terim hastalığın ardından ilk kez antrenmana çıktı-Devamını oku...
  • Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybol ligini mevcut haliyle tescil ettiklerini açıkladı. Başkan, bu sezon küme düşme olmayacağını söyledi.-Devamını oku...

Günün iftar menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!

  • Yayla çorbası tarifi
  • Tavuk sote tarifi
  • Karnabahar kızartması tarifi
  • Burma baklava tarifi

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün anketi

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