Akşam Postası | 11 Mayıs 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
11 Mayıs 2020, Pazartesi 18:19 Son Güncelleme:
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Gündem
- Kritik kabine toplantısı başladı. Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var. Devamını oku...
- Corona virüs salgını önlemi olarak kapatılan AVM'ler bugün açılmaya başladı. İstanbul'da bir AVM'nin önünde metrelerce kuyruk oluştu.Devamını oku...
- Restoran ve otellerin açılacağı tarih belli oldu.Devamını oku...
- Corona virüs tedbirleri kapsamında ilk kapatılan yerlerden olan kuaförler bugün açıldı. İşte kuaföre gidecekler için 10 kural.Devamını oku...
- Sabah saat 09:00'da AVM'ye girmek için sıraya giren maskesiz bir vatandaş, "Alışverişe değil, gezmeye geldim" diyerek ilginç bir açıklamaya imza attı.Devamını oku...
Dünya
- Sıcak hava corona virüsü durduracak mı? Araştırma sonucu yayımlandı. Devamını oku...
- İran Donanması, yanlışlıkla kendi gemisini vurdu. Çok sayıda asker hayatını kaybetti. Devamını oku...
- İngiltere Başbakanı'ndan açıklama: Aşı hiçbir zaman bulunamayabilir.Devamını oku...
- Corona virüs salgınının başladığı ülke Çin'de eğlence merkezleri de açılmaya başladı. Devamını oku...
Magazin
- Aslı Enver’in görüşmeyi kestiği Kerem Tunçeri, dün 36 yaşına basan Enver’e çiçek gönderdi. Aslı Enver çiçeği iade etti. - Devamını oku...
- Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e 300 bin liralık doğum günü hediyesi. - Devamını oku...
- Sinan Özen (57) ile 4 yıl önce evlendiği kendisinden 26 yaş küçük Burcu Kartal’ın ikiz bebekleri oldu. -Devamını oku...
- Karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Ece Seçkin, "Her yerim yara bere oldu. Çağrı yanımda olmasa delirirdim. İyi ki var” dedi. -Devamını oku...
Spor
- Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörlerinden biri olan Hasan Şaş, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Hasan Şaş, kararı Instagram hesabından duyurdu.-Devamını oku...
- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbol liglerinin sonlandırıldığını açıkladı.-Devamını oku...
- Fatih Terim hastalığın ardından ilk kez antrenmana çıktı-Devamını oku...
- Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybol ligini mevcut haliyle tescil ettiklerini açıkladı. Başkan, bu sezon küme düşme olmayacağını söyledi.-Devamını oku...
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Yayla çorbası tarifi
- Tavuk sote tarifi
- Karnabahar kızartması tarifi
- Burma baklava tarifi
İftar menüsü tarifleri için tıklayın.