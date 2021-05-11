Türkiye Akşam Postası | 11 Mayıs 2021

Akşam Postası | 11 Mayıs 2021

Türkiye

Akşam Postası | 11 Mayıs 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Bakan Koca, vaka sayısı en çok azalan illeri açıkladı. İstanbul'da dev arsa satıldı! Emlak Konut'tan açıklama. Rusya'da okula kanlı saldırı! Yaptığı korkunç paylaşım ortaya çıktı. Daha fazlası için Akşam Postası.

11 Mayıs 2021, Salı 17:49 Son Güncelleme:
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  • Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapında tepkiler sürüyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşanan katliama karşı dayanışma çağrısında bulundu. Devamını oku...
  • Diva Bülent Ersoy’un ses sanatçısı Onur Akay'a açtığı davanın reddedilmesinin gerekçesi açıklandı. Mahkeme, basın özgürlüğüne öncelik verdi. Devamını oku...
  • Hakan Sabancı'nın başka kızları beğenmesi üzerine mesajlarını ifşa eden Aygün Aydın, Instagram sayfasından yaptığı bir gönderiyle hamile olduğunu iddia etti. Devamını oku...
  • Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile 25 yıllık eşi Melinda’nın boşanacağı açıklanmıştı. Melinda Gates’in Ekim 2019’dan beri boşanma avukatları ile görüştüğü ortaya çıktı. O tarihlerde Amerikan New York Times Gazetesi’nde Bill Gates’in, pedofili ile suçlanan ve reşit olmayan kızların cinsel ilişkiye zorlandığı partiler veren Jeffrey Epstein ile arkadaş olduğuna dair bir haber çıkmıştı. Haberde Bill Gates’in Epstein’ın New York’taki evinde kaldığı da belirtiliyordu. Taciz suçlamalarıyla hapse giren Epstein 10 Ağustos 2019’da hücresinde ölü bulunmuştu. Devamını oku...
  • Dünyaca ünlü 33 yaşındaki şarkıcı Adele’nin acı günü. Ünlü şarkıcının babası Mark Evans yaşamını yitirdi. Devamını oku...


Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Yayla çorbası,

Patates oturtma,

Pilav

İrmik tatlısı

Tarifler için tıklayın


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