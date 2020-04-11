Akşam Postası | 11 Nisan 2020

Günün şarkısı

Gündem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. -Devamını oku...

Adana'da corona virüs testi pozitif çıkan bir kişi hastaneden kaçarak intihar etmeye çalıştı. Polise zor anlar yaşatan şahıs yakalanarak tedavi altına alındı. -Devamını oku...

İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma yasağında Sultangazi'de bir markette gizli gizli alışveriş yapan müşteriler polis baskını ile çıkarıldı. -Devamını oku...

İstanbul Bağcılar'da bir apartmanın 3. katında çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürülse de vatandaşlar sokağa çıkma yasağını delerek ekiplerin çalışmasını izledi. -Devamını oku...

Muğla'ya pazar için giden 3 kişi sokağa çıkma yasağı gelince kamyon kasasında mahsur kaldılar. -Devamını oku...

İçişleri Bakanlığı'nca, "Sokağa çıkma yasağı başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye adli- idari işlem gerçekleştirilmiştir" açıklaması yapıldı. -Devamını oku...

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, sokağa çıkma yasağı ilan edilen 10 Nisan gecesi alışveriş için dışarıya çıkanlara önemli uyarıda bulundu. Kara, "Dün akşam dışarı çıktıysak 14 gün evde izole kalalım" dedi. -Devamını oku...

İBB Sözcüsü Murat Ongun, belediyede çalışan 350 kişinin daha corona virüse yakalandığın duyurdu. -Devamını oku...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardımların detaylarını açıkladı. -Devamını oku...

Sokağa çıkma yasağının ardından en çok merak edilen konu ekmeklerin halka nasıl ulaştırılacağı oldu. Türkiye Fırıncılar Federasyonu ekmeğin vatandaşların kapılarına gideceğini açıkladı. -Devamını oku...

Dünya

Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, dışarıda spor yapanları vatandaşları uyarmak için evinde spor yaptığı görüntüleri paylaştı. -Devamını oku...

Çin'in komşusu olduğu halde henüz hiç corona virüs vakası bildirmeyen Tacikistan'da karantina altında tutulan bir kişi hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Dünya corona virüsle mücadele ederken virüsün sürekli mutasyona uğrayarak farklı yollardan saldırdığı açıklandı. -Devamını oku...

Corona virüs nedeniyle hastaneye yatırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson yoğun bakım servisinden çıkmasının ardından ilk kez görüntülendi.- Devamını oku...

Spor

Beşiktaş’ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park, hizmete girişinin 4. yıl dönümünü yaşıyor. -Devamını oku...

Almanya 2'nci Ligi'nde Darmstadt 98 forması giyen golcü futbolcu Serdar Dursun, gelecek hedeflerinden A Milli Takım'a, corona virüs için Almanya'da alınan önlemlerden birçok konuya kadar özel açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

Bursaspor'un efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla, "Bursaspor benim ikinci evim, çok güzel şeyler yaşadım. Bir gün Bursaspor’da çalışmak isterim" dedi. -Devamını oku...

Galatasaray, Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru'yu tekrar kiralamak isterken, Belçika ekiplerinden Anderlecht işi bonservisle bitirmek için devreye girdi. -Devamını oku...

Magazin

Nusret Gökçe, corona virüs kurallarına ve yasağa uymadı. Dün sabah saatlerinde maskesiz spor yaptı, öğleden sonra da teknesiyle Boğaz keyfi yaptı. -Devamını oku...

Arda Turan, Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne maske yardımında bulundu. - Devamını oku...

Corona virüse yakalanan Demet Sağıroğlu iyileşti. -Devamını oku...





Günü menüsü

Şehriye çorbası tarifi

Nohut yemeği tarifi

Sebzeli bulgur pilavı tarifi

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