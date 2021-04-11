Akşam Postası | 11 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Erdoğan'dan emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklama geldi. Ramazan ayında uyulacak koronavirüs kuralları! Diyanet açıkladı. Çorum'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi. Erdoğan duyurmuştu! Soğan ve patatesler ücretsiz dağıtılmaya başlandı. Galatasaray antrenmanında kafa kafaya çarpılan Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye götürüldü. Falcao'nun yüzünde kırıklar olduğu anlaşıldı, Kerem'in durumu ise iyi. Daha fazlası için Akşam Postası.
11 Nisan 2021, Pazar 18:22 Son Güncelleme:
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- Erdoğan'dan emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklama! Tarih verdi. Devamını oku...
- Ramazan ayında uyulacak koronavirüs kuralları! Diyanet açıkladı.Devamını oku...
- Çorum'da korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi…Devamını oku...
- İstanbul'da bir sapık, genç kadını sokak ortasında boğazına bıçak dayayıp taciz etti. Devamını oku...
- Adnan Oktar’ın hapishane imajı ortaya çıktı! Kedicikler paylaştı. Devamını oku...
- Erdoğan duyurmuştu! Soğan ve patatesler ücretsiz dağıtılmaya başladı. Devamını oku...
- İstanbul Valisi duyurdu! Aşılamada son durum… Devamını oku...
- Trump'tan koronavirüs aşısıyla ilgili bomba açıklama. Devamını oku...
- Dubai Emirinin kızı Prenses Latifa’dan 6 aydır haber alınamıyor. Devamını oku...
- Polonya'da pandemi nedeniyle yavaşlayan turizm,‘ Ay’da hayat provası’ ile canlandırılıyor. Devamını oku...
- Ünlü oyuncu Kate Hudson, yüzüne dolgu ve botoks yaptırmış gibi gösteren bir filtre ile takipçilerinin karşısına çıktı. İlk başta nasıl göründüğünü fark etmeyen Hudson, daha sonra "Bana ne yaptığını anlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Devamını oku...
- Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal’ın kızları Lalin geçen ekimde dünyaya gelmişti. Şu sıralar anne olmanın keyfini çıkaran Sinem Kobal kızı Lalin'in kendisine benzediğini söyledi. Devamını oku...
- 23. yaş gününü kutlayan ünlü Youtuber Enes Batur'un evini polis bastığı iddia edildi. Birçok ismin arka kapıdan kaçtığı öğrenilirken polis ekiplerine yakalananlara 3 bin 500 TL cezai işlem uygulandığı konuşuluyor. Devamını oku...
- Koronavirüs aşısı olduğunu açıklayan oyuncu Bensu Soral, kendisine gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaptı. Soral, "Crohn hastasıyım. Maalesef kullandığım ilaç bağışıklığımı düşürüyor. Bu ilacı kullananlar, aşı sıralamasında çok üst sıralarda olmasa da önceliği var. Ben de bu sayede aşı oldum" ifadelerini kullandı. Devamını oku...
- Bülent Ersoy, yeni bir televizyon programıyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Devamını oku...
- Galatasaray'da Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan DeAndre Yedlin'in durumu belli oldu: 3 hafta yok. Yedlin'in sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık, ödem ve kanama tespit edildi. - Devamını oku...
- Galatasaray antrenmanında kafa kafaya çarpılan Radamel Falcao ve Kerem Aktürkoğlu hastaneye götürüldü. Falcao'nun yüzünde kırıklar olduğu anlaşıldı, Kerem'in durumu ise iyi. Oyuncular tedbiren kontrol altında. - Devamını oku...
- Borussia Dortmund'un 16 yaşındaki oyuncusu Youssoufa Moukoko, tartışma sonrası 16 yaşındaki kız arkadaşını evine kilitledi. Dışarı çıkan Moukoko, eve dönene kadar kızı rehin tuttu. Olaya polis dahil oldu ve genç kız evden kurtarıldı. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- MERCİMEK ÇORBASI
- LAZANYA
- ÇOBAN SALATA
- TİRAMİSU
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