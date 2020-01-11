Akşam Postası | 11 Ocak 2020

Gündem

Marmara Denizi'nde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. -Devamını oku...

Meteoroloji yarın ve pazartesi günü için hava durumu uyarısında bulundu. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti. -Devamını oku...

Başakşehir sanayi sitesindeki iş yerinde hava tankı patladı, 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın ABD'nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü. -Devamını oku...

Kilyos açıklarında Rus bayraklı tanker ile çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşıldı. -Devamını oku...

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, bir seçim mitinginde yaptığı konuşmasında 2019 Nobel Barış Ödülü'nü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin değil kendisinin hak ettiğini öne sürdü. -Devamını oku...

İngiliz Daily Mail gazetesi, eşi Prens Harry ile birlikte Kraliyet görevlerinden ayrılan Meghan Markle'ın eski dostları son gelişmelerle ilgili görüşlerini aldı. -Devamını oku...

Twitter, "hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiği" gerekçesiyle Ali Hamaney'in hesabını geçici olarak askıya aldı. -Devamını oku...

Sultan Kabus bin Said'in hayatını kaybetmesinin ardından Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said, Umman'ın yeni sultanı oldu. -Devamını oku...

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın "Takım harcama limitine uygulanan faiz oranına yaptıkları itirazları reddetti.-Devamını oku...

Galatasaray’ın yeni transferi Henry Onyekuru ölümden döndü, sarı-kırmızılı sağlık heyetinin dikkati Nijeryalı oyuncunun hayatını kurtardı. -Devamını oku...

Magazin

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı. Devamını oku...

Emre Altuğ ile evliliğini 5 yıl önce noktalayan Çağla Şıkel'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. İddiaya göre, Şıkel, Aydın Gürhan ile bir süredir birlikte. Devamını oku...

Mesaj attığı kişiler tarafından ifşa edilen Rafet El Roman, “Ben de sizi ifşa edeyim de görün” diyerek mesajlaştığı 6 genç kızın isimlerini ve mesajlarını ifşa etti. Devamını oku...

Evde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle 235 günlük yaşam mücadelesi veren son olarak iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil yeniden hastanelik oldu. Devamını oku...

Günün iyi haberi

Avustralya’da bir köpek devam eden yangınlarda yaklaşık 900 koyunun hayatını kurtardı. -Devamını oku...

Günün şarkısı