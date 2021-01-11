Türkiye Akşam Postası | 11 Ocak 2021

Akşam Postası | 11 Ocak 2021

Türkiye

Akşam Postası | 11 Ocak 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler:

11 Ocak 2021, Pazartesi 18:16 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Rekabet Kurulu, Whatsapp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu. Devamını oku...
  • İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak. Devamını oku...
  • Uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı. Devamını oku...
  • İstanbul için kar uyarısı bu kez AKOM'dan geldi. Devamını oku...
  • Adnan Oktar'a bin yılı aşkın hapis cezası verildi.Devamını oku...
  • Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi olaylarında 'çıplak arama yapıldı' iddiasını görüntülerle yalanladı. Devamını oku...
  • İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı. Devamını oku...


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Dünya

  • Endonezya, Çin'in Sinovac aşısına onay veren ilk ülke oldu. Devamını oku...
  • Endonezya'da düşen uçaktaki yolcuların son mesajları ortaya çıktı. Devamını oku...
  • Moskova'da tarihi zirve! Putin, Aliyev ve Paşinyan aylar sonra bir araya geldi. Devamını oku...
  • Macron ve eşi Brigitte Macron'un çiçeklere harcadıkları rakam tepki topluyor.Devamını oku...


Magazin

  • Fatih Ürek: 20 milyonum gitti, alan kişi de hayrını görmedi. - Devamını oku...
  • Hatice'den, İvana'ya sert mesaj: Nafaka alamayacağını düşündüğün adama çocuk yapmayacaksın o zaman. - Devamını oku...
  • Bayhan'ın acılarla dolu hayat hikayesi: Zehri aldık ve evimize gittik... - Devamını oku...
  • Okan Karacan corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın. - Devamını oku...
  • OT dergisine konuşan Selda Bağcan yurt dışında popüler olduktan sonra hayran kitlesinin çok değiştiğini söyledi. - Devamını oku...
  • Geçen günlerde şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur’a, Işın Karaca tepki göstermişti. Tuğba Özay'dan, Merve Boluğur’a destek geldi. - Devamını oku...

Spor

  • BeIN Sports, Fenerbahçe aleyhine yapılan 'küfürlü tezahürat' için özür diledi. - Devamını oku...
  • Galatasaray'da Çaykur Rizespor'dan ayrılış şekli TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından hukuksuz bulunan Oğulcan Çağlayan ceza almıştı. 6 maçtan men ve para cezası olan Oğulcan'ın Malatya deplasmanı kadrosuna adı yazıldı. - Devamını oku...
  • Roman sivil toplum kuruluşları, Erman Toroğlu'nun Roman vatandaşları ilgilendiren sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. - Devamını oku...
  • Hürriyet yazarı Tahir Kum, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Oğulcan'a verdiği cezanın Galatasaray'la ilgisi olmadığını anlattı. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Ezogelin çorbası
  • Hamsi kuşu
  • Çoban salata
  • Sarma kadayıf tatlısı

Tarifler için tıklayın

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