Akşam Postası | 11 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler:
11 Ocak 2021, Pazartesi 18:16 Son Güncelleme:
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Gündem
- Rekabet Kurulu, Whatsapp verilerinin paylaşılması zorunluluğunu durdurdu. Devamını oku...
- İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşıma kullanamayacak. Devamını oku...
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Ümitcan Uygun tutuklandı. Devamını oku...
- İstanbul için kar uyarısı bu kez AKOM'dan geldi. Devamını oku...
- Adnan Oktar'a bin yılı aşkın hapis cezası verildi.Devamını oku...
- Emniyet, Boğaziçi Üniversitesi olaylarında 'çıplak arama yapıldı' iddiasını görüntülerle yalanladı. Devamını oku...
- İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı. Devamını oku...
Dünya
- Endonezya, Çin'in Sinovac aşısına onay veren ilk ülke oldu. Devamını oku...
- Endonezya'da düşen uçaktaki yolcuların son mesajları ortaya çıktı. Devamını oku...
- Moskova'da tarihi zirve! Putin, Aliyev ve Paşinyan aylar sonra bir araya geldi. Devamını oku...
- Macron ve eşi Brigitte Macron'un çiçeklere harcadıkları rakam tepki topluyor.Devamını oku...
Magazin
- Fatih Ürek: 20 milyonum gitti, alan kişi de hayrını görmedi. - Devamını oku...
- Hatice'den, İvana'ya sert mesaj: Nafaka alamayacağını düşündüğün adama çocuk yapmayacaksın o zaman. - Devamını oku...
- Bayhan'ın acılarla dolu hayat hikayesi: Zehri aldık ve evimize gittik... - Devamını oku...
- Okan Karacan corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı: Allah'ım beni çocuklarıma bağışlasın. - Devamını oku...
- OT dergisine konuşan Selda Bağcan yurt dışında popüler olduktan sonra hayran kitlesinin çok değiştiğini söyledi. - Devamını oku...
- Geçen günlerde şarkıcı olacağını açıklayan Merve Boluğur’a, Işın Karaca tepki göstermişti. Tuğba Özay'dan, Merve Boluğur’a destek geldi. - Devamını oku...
Spor
- BeIN Sports, Fenerbahçe aleyhine yapılan 'küfürlü tezahürat' için özür diledi. - Devamını oku...
- Galatasaray'da Çaykur Rizespor'dan ayrılış şekli TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından hukuksuz bulunan Oğulcan Çağlayan ceza almıştı. 6 maçtan men ve para cezası olan Oğulcan'ın Malatya deplasmanı kadrosuna adı yazıldı. - Devamını oku...
- Roman sivil toplum kuruluşları, Erman Toroğlu'nun Roman vatandaşları ilgilendiren sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu. - Devamını oku...
- Hürriyet yazarı Tahir Kum, TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Oğulcan'a verdiği cezanın Galatasaray'la ilgisi olmadığını anlattı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Ezogelin çorbası
- Hamsi kuşu
- Çoban salata
- Sarma kadayıf tatlısı
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