Akşam Postası | 11 Ocak 2021

BeIN Sports, Fenerbahçe aleyhine yapılan 'küfürlü tezahürat' için özür diledi.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor'dan ayrılış şekli TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından hukuksuz bulunan Oğulcan Çağlayan ceza almıştı. 6 maçtan men ve para cezası olan Oğulcan'ın Malatya deplasmanı kadrosuna adı yazıldı.