Akşam Postası | 11 Ocak 2022

MEB'den flaş karar! Milli Eğitim Bakanlığı noktayı koydu! Özel okul zamları... -Devamını oku...

Öldürülen avukat Dilara Yıldız, dayısına 'Beni kurtar' diye mesaj atmış! -Devamını oku...

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Fransa hükümetinden skandal istek! Müslüman kadınları hedef aldılar -Devamını oku...

Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun mesleği şoke etti! -Devamını oku...

ABD’nin Alaska eyaletinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. -Devamını oku...

Kazakistan'da yeni başbakan Alihan Smailov oldu! - Devamını oku...

ABD'nin Maryland eyaletindeki bir hastanede, ölmek üzere olan 57 yaşındaki kalp hastasına son çare olarak domuz kalbi nakledildi. - Devamını oku...

Ekranların yeni dizisi Üç Kuruş'tan bir kötü haber daha geldi. Uraz Kaygılaroğlu ve yönetmen Sinan Öztürk’ün ardından Nesrin Cavadzade de virüse yakalandı. - Devamını oku...

54 yaşındaki Teoman'ın, 36 yaşındaki oyuncu Gülcan Arslan'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Teoman, hakkında çıkan bu haberler sonrası flaş bir açıklamada bulundu. - Devamını oku...

Birkaç yıl önce Ajda Pekkan ve Hakan Altun'un aşk yaşadığı iddia edilmişti. O dönem iddiaları yalanlayan Ajda Pekkan, bugün telefonla bağlandığı 'Söylemezsem Olmaz' programında yaptığı Hakan Altun itirafıyla herkesi şaşırttı. - Devamını oku...

Sadakatsiz dizisinde ‘Doktor Asya’ karakterine hayat veren Cansu Dere, sosyal medyada olay yaratan fotoğraflarını paylaştı. Miles Chamley-Watson ile aşk yaşadığı iddia edilen Dere, bir dergi için Miles Chamley ile objektif karşısına geçti! - Devamını oku...

Gülşah Saraçoğlu ile Deha Bilimlier’in yasak aşk iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Gülşah Saraçoğlu, evli ve 3 çocuk babası Deha Bilimlier ile anılıyor. İkili bu haberleri yalanlasa da Aslı Bilimlier eşini evden kovdu. Morali bir hayli bozuk olan Aslı Bilimlier önceki gün Özlem Yıldız ve Emine Ün'ün de aralarında bulunduğu yakın arkadaşları ile bir araya geldi. Bilimlier, arkadaşlarından fikir aldı. - Devamını oku...

Daha önce bir kez evlenen ve boşanan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 2021 şubat ayında ikinci kez evlendi. Şimdi ise Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın yeniden ayrılığın eşiğine geldiği iddia edildi. İddiaların ardından Sinan Akçıl, konuştu: Evlilik çıkmazındayız, şu an çözmeye çalışıyoruz. - Devamını oku...

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık 27 yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çalık, Ankara Elmadağ'da son yolculuğuna uğurlandı. - Devamını oku...

Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent gece yarısı İstanbul'da olacak. - Devamını oku...

Fatih Terim'in Florya'ya vedasında dikkat çeken UEFA Kupası detayı. - Devamını oku...

TFF, 2021-2022 Sezonu 2. Transfer ve Tescil Dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. - Devamını oku...