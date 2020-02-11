Akşam Postası | 11 Şubat 2020

Gündem

Erdoğan, Suriye'de rejim askerlerinin saldırısı sonucunda beş Türk askerimizin şehit olmasının ardından atılacak adımları yarın açıklayacağını ifade etti. Devamını oku...

132 bin kişiden topladığı 1 milyar liranın üzerindeki paranın 500 milyon lirasıyla ortadan kaybolan Çiftlik Bank'ın hesabına yatan nakit miktarı belli oldu.Devamını oku...

Konya’da kız arkadaşı Ayşe D.’yi darp eden Özgür Duran’ı engellemek isterken ölümüne yol açan Kadir Şeker cinayetten mi, meşru müdafaadan mı yargılanacak? Devamını oku...

Van'da inşaatta çalışan 20 yaşındaki Murat Akbaşlı'nın Zülfü Livaneli tarafından yayınlanan şarkı söylediği video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Devamını oku...





Dünya

ABD Başkanı Trump yüzlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgınıyla ilgili " Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs de bitmiş olur" dedi.Devamını oku...

Suriye’de muhalifler İdlib’in Serakib bölgesinde Esad rejimine ait bir helikopteri vurdu. Helikopterin düşme anları ise birçok noktadan kaydedildi.Devamını oku...

Esed rejimi tarafından yapılan ve 5 şehit verdiğimiz saldırının ardından NATO'dan açıklama geldi. Açıklamada "Esed rejimi ve Rusya, İdlib'de saldırılara son vermeli" denildi. Devamını oku...





Spor

Konyaspor Bülent Korkmaz'la 1.5 yıllığına anlaşmaya vardı. - Devamını oku...

Josef Sural'in ailesi ile Alanyaspor arasındaki davada gelişme yaşandı. Sural ailesinin avukatı, "Sözleşme gereği alacakları dahi kendisine ödenmemiştir. Son derece mağdurdur. Çalışmıyor da, 2 çocuğuyla ortada kalmıştır. Biz de elimizden geldiğince hukuk mücadelemize devam edeceğiz" dedi. - Devamını oku...

TFF, Göztepe-Beşiktaş maçıyla ilgili olağanüstü toplanacak. Maçın tekrarına ilişkin talebi görüşmek üzere Perşembe günü bir araya gelinecek. - Devamını oku...

7. Sulh Hukuk Mahkemesi, Galatasaray Kulübü'ne kayyum atanması ile ilgili davanın reddedildiğini açıkladı. - Devamını oku...

Son 2.5 sezondur Türkiye'de oynayan Togolu yıldız Emmanuel Adebayor, yeni takımını açıkladı. 36 yaşına girmeye hazırlanan Adebayor, Paraguay'ın Club Olimpia takımıyla sözleşme imzalayacak. - Devamını oku...

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay yanlış anlaşılma nedeniyle özür diledi. Akçay açıklamasında "Amacım birilerini başarılı ya da başarısız kılmak değil, Anadolu'dan da bir takımın Bursaspor örneğinde olduğu gibi Trabzonspor'un bu yıl şampiyon olabileceğini belirtmekti" dedi. - Devamını oku...





Magazin

Ashley Graham yeni doğum yapan kadınları yüreklendirdi. - Devamını oku...

'Cennet Mahallesi'nin 'Helga'sı Yunanistan'a gelin gitti! - Devamını oku...

Dilan Çıtak Tatlıses: Babamın isminin geçtiği yerde para yağıyor. - Devamını oku...

Chloe Loughnan’dan 6 ay önce boşanan Serdar Ortaç yeni bir aşka yelken açtı. - Devamını oku...

Pop dünyası Merve Özbey'in 600 bin liralık düğününde coştu. - Devamını oku...





Günün özel dosya haberi

Koronavirüs hamile anneden bebeğine bulaşır mı? - Mine Bozkurt yazdı...





Günün podcast'i

Günün iyi haberi

Pizzaya tüküren kuryeye 2.5 yıl hapis cezası - Devamını oku...





Günün köşe yazısı

Bebeğin emmemesi annenin suçu değil - Büşra Eracun Akkaya yazdı...





Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak mercimek çorbası tarifi, tavuk sote tarifi, patlıcan salatası tarifi ve ağlayan kek tarifleri. -Devamı oku...





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