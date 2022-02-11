Akşam Postası | 11 Şubat 2022

Koronavirüs testi negatif çıkan Erdoğan'dan açıklama: Çok rahat atlattım -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ile görüşecek -Devamını oku...

Bakan Nebati duyurdu: Kur korumalı mevduat 340 milyar liraya ulaştı -Devamını oku...

Güngören'de yangın nedeniyle patlamalar! Yaralılar var -Devamını oku...

Posta Gazetesi Yazarı Nöropsikiyatri uzmanı Dr. Haydar Dümen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. -Devamını oku...

Faturada şok detay! Dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz... -Devamını oku...

Halil Falyalı cinayetinde önemli gelişme! Türkiye'ye ekip gelecek -Devamını oku...

Ölümden döndü! Hareket halindeki trenden atladı -Devamını oku...

Korkunç anlar kamerada! Yaşlı kadını fark etmedi, defalarca çiğnedi! -Devamını oku...

Türkiye'de cinsellik denince akla gelen, esprili yazılarıyla güldürerek öğreten, cinselliğin ayıp olmadığını anlatan, pek çok çiftin mutluluğunu sağlayan Dr. Haydar Dümen'i, Haydar Hocamızı kaybettik. 2004 yılından beri her gün POSTA Gazetesi'nden okurlarına seslenen, hiç eksilmeden gelen soruları bıkmadan yanıtlayan Haydar Hocamız koronavirüs nedeniyle aramızdan ayrıldı. Devamını oku...

Sharon Stone, daha önce hem kendisinin hem de ablasının büyükbabaları tarafından tacize uğradığını açıklamıştı. Taciz itirafı günlerce konuşulan dünyaca ünlü oyuncu yeni açıklamalarda bulunarak çocukken kendisine tacize bile uğrasa sessiz kalması gerektiğinin öğütlendiğini söyledi. Devamını oku...

Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. Yeni tarzıyla dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen sevgilisi Thor Saevarsson ile evleneceği tarihi açıkladı. Devamını oku...

Beyoğlu’nda oyuncu Bahadır Ünlü, eşiyle birlikte işlettikleri kafeteryaya gelen müşteriye bıçakla saldırdı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anları bir de sosyal medyada paylaşan Ünlü, Beyoğlu polisi tarafından gözaltına alındı ancak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Devamını oku...

'Yasak Elma'nın 'Halit'i Talat Bulut, önceki gün Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi. Yanında bir kadın arkadaşı olan Talat Bulut, gazetecileri görünce bir anda panikledi. Hızlıca AVM'den ayrıldılar. İşte, "Bir kez daha evlilik yapmam" diyen Talat Bulut'un panik anları... Devamını oku...

Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu - Devamını oku...

Ferdi Kadıoğlu için sürpriz iddia: Bedelsiz olarak Premier Lig'e gidecek! - Devamını oku...

Fenerbahçe Vitor Pereira'ya aylık ne kadar ödüyor? - Devamını oku...