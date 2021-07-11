Akşam Postası | 11 Temmuz 2021

Bartın Valiliği, Delta varyantı nedeniyle Kurban Bayramı’nda köylerde yöresel nitelikteki köylerin ve mahallelerin toplu halde ve karşılıklı olarak birbirlerini ziyaret etmeleri, ziyaretlerde toplu yemek ve güreş gibi etkinliklerin yapılmasını yasakladı. - Devamını oku...

Boğaz’da feci olay! Anadolu Ajansı çalışanı ‘imdat’ diye bağırarak kayboldu…Devamını oku...

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Vaka sayısı 1000'in altına düşerse...Devamını oku...

Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları belli oldu! Devamını oku...

Ankara'da Hayvanları Koruma Kanunu 'yetersiz' denilerek protesto edildi. Devamını oku...

Tarihi yolculuk! Bir koltuk 250 bin dolar! Ünlüler sırada…Devamını oku...

Devlet başkanına suikastte korkunç detay: Öldürülmeden önce... Devamını oku...

Bir Zamanlar Çukurova isimli dizide hayat verdiği Züleyha karakteriyle dikkat çeken Hilal Altınbilek, sıcak havanın tadını çıkarıyor. Altınbilek, son olarak bikinili paylaşımıyla adından söz ettirdi. - Devamını oku

Serdar Ortaç, pandemi dönemini verimli geçirip birçok şarkı yaptığını ve bu yaz pek çok ismin katılımıyla da bir saygı albümü çıkaracağını söyledi. Ortaç, hedeflediği projesini de DHA'yla paylaştı. - Devamını oku

Alaçatı'da sevenleriyle buluşan Gülşen, performansıyla sevenlerini eğlendirdi. Öte yandan Gülşen sahne kıyafetiyle şaşırttı. - Devamını oku

Usta sanatçı Aydemir Akbaş’tan herkesi şaşırtan Nebahat Çehre itirafı geldi. - Devamını oku

EURO 2020 şampiyonunu arıyor! Maç bu akşam 22.00'de - Devamını oku...

Türkiye Milli Takımı'nda beklendiği üzere Emre Belözoğlu, Şenol Güneş'in ekibine katılacak. Belözoğlu'nun da doğruladığı iddianın ardından artık resmi açıklama bekleniyor. - Devamını oku...

Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından bir Türk futbolcuyu daha kadrosuna kattı. Milli oyuncu Kenan Karaman, Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşma imzalamak üzere. - Devamını oku...

Adana Demirspor uzun yıllar sonra yükseldiği Süper Lig'de kalıcı olmak için büyük riskler alıyor. Önemli isimleri getiren ve maliyetli transferler yapan Demirspor, şimdi de David Luiz'in peşinde. - Devamını oku...

Copa America'da dev final oynandı ve turnuvanın şampiyonu Brezilya'yı 1-0 yenen Arjantin oldu. Lionel Messi, Arjantin formasıyla ilk kez bir kupa kazanarak talihsizliğini yendi. - Devamını oku...

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