Türkiye Akşam Postası | 12 Ağustos 2020

Akşam Postası | 12 Ağustos 2020

Türkiye

Akşam Postası | 12 Ağustos 2020

Bugün neler oldu, bakmaya fırsatın olmadıysa hepsini topluca Akşam Postası'nda okuyabilirsin. Akşam Postası her şeyi senin için özetliyor.

12 Ağustos 2020, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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  • Rusya, 'Tescilledik' dediği aşının piyasaya çıkışı için tarih verdi. Devamını oku...
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Şehriyeli tavuk çorbası
  • Enginar
  • Sebzeli bulgur pilavı
  • Elmalı pasta

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.


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