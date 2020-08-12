Akşam Postası | 12 Ağustos 2020
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12 Ağustos 2020, Çarşamba 17:50 Son Güncelleme:
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Gündem
- Türkiye'den, Türk azınlığına ait okulları kapatan Yunanistan'a sert tepki. Devamını oku...
- Bakan Soylu'dan Avupa'ya çağrı: Yunanistan'a haddini bildirin. Devamını oku...
- Bahçeli'den, döviz kurundaki yükselişle ilgili ilk yorum. Devamını oku...
- Vali yardımcısının çifte cinayetinin altından 20 milyonluk miras çıktı. Devamını oku...
- Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? MEB açıklama yaptı. Devamını oku...
- Bakanlık'tan corona kararı: Araç muayene süreleri 30 Eylül’e kadar uzatıldı. Devamını oku...
- Bakanlık, vale ve değnekçi sorununu ortadan kaldıracak adımı attı. Devamını oku...
- Corona virüs nedeniyle ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor. Devamını oku...
- Bu fotoğraflar vaka sayısı en çok olan iller listesindeki Konya'da çekildi.Devamını oku...
Dünya
- Rusya, 'Tescilledik' dediği aşının piyasaya çıkışı için tarih verdi. Devamını oku...
- Ruhani'den "Tekrar seçilirsem İran'la anlaşma yapacağım" diyen Trump'a yanıt. Devamını oku...
- Rusya'nın 'Tescilledik' dediği aşıya ulaşacak ilk ülke Türkiye olacak.Devamını oku...
- Perseid meteor yağmuru bugün Türkiye'den izlenebilecek mi?Devamını oku...
Magazin
- Murat Boz ile Melis İşiten aşk mı yaşıyor? Devamını oku...
- Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı. Devamını oku...
- Hande Erçel bu seferde kamera arkasına geçti. Devamını oku...
- Angelina Jolie, Brad Pitt'le boşanma davalarına bakan yargıçtan şikayetçi oldu. Devamını oku...
- Yeşim Salkım'dan Murat Övüç hakkında ek şikayet! Devamını oku...
Eğlence
- Leopar deseni nasıl kombinlenir? Devamını oku...
- Kalıcı bir ilişkinin 5 evresi- Devamını oku...
- Dünyanın en büyük 10 müzik festivali - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Şehriyeli tavuk çorbası
- Enginar
- Sebzeli bulgur pilavı
- Elmalı pasta
Günün menüsü tarifleri için tıklayın.
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