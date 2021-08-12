Akşam Postası | 12 Ağustos 2021

Sinop, Bartın ve Kastamonu'daki sel felaketiyle ilgili dakika dakika yaşananlar... -Devamını oku...

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Netflix’in fenomen yapımı La Casa de Papel dizisi final sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Dizide Tokyo karakterini canlandıran Úrsula Corberó sevilen dizinin son sezonunun çekimlerinde gözyaşlarını tutamadığını açıkladı. Devamını oku...

Deniz Akkaya geçtiğimiz yıllarda yaptığı ve büyük tepki çektiği sözlerini yineledi. “Şişmanlarla ve çirkin insanlarla görüşmek istemiyorum” demişti. Akkaya, katıldığı bir programda “Yeme bozukluğu bir duygusal rahatsızlıktır. Bile bile sorunlarına sarılan bir insan intihar ediyor demektir. İntihara meyilli biriyle de arkadaşlık etmem” dedi. Devamını oku...

PopStar Alaturka yarışmasıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran şarkıcı Mehtap Yılmaz, çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Tv8’de yayınlanan ‘Paylaş Benimle’ programına katılan Mehtap, pavyon hayatına nasıl girdiğini, orada neler yaşadığını gözyaşları içinde anlattı. Devamını oku...

Berdan Mardini'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Fatoş Yelliler, Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun yollarını ayırdığı sevgilisi Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf etmişti. Gökhan Göz'le yasak aşk yaşadığını duyuran ve sonrasında özür dileyen Yelliler, Instagram'dan yeni açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

Jennifer Lopez, 17 yıl sonra yeniden barıştığı Ben Affleck ile yeni bir malikane arayışına girdi. Ünlü çift, komedyen Bob Hope'un Los Angeles Toluca Gölü'ndeki mülkünü satın almayı düşünüyor. Devamını oku...

Fenerbahçe'nin bu sabahki antrenmanında Dimitris Pelkas sakatlık geçirdi. Yunan oyuncunun omzunun çıktığı ve tedavisine başlandığı açıklandı. - Devamını oku...

Türkiye Futbol Federasyonu deplasman golü uygulamasında statü değişikliğine gitti. UEFA'nın bu sezon başında uygulamaya başladığı deplasman golü kuralı iptali, TFF tarafından da hayata geçirildi. - Devamını oku...

Süper Lig'de sezon başlıyor. 2021-2022 sezonunun ilk hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler açıklandı. - Devamını oku...

Messi'nin gelişi ayrılık getirecek: Kylian Mbappe gitmek istiyor! - Devamını oku...