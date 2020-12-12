Türkiye Akşam Postası | 12 Aralık 2020

Akşam Postası | 12 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 12 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralarda düzenlemeye gidileceğini duyurdu, seri cinayetlerin şifresi 51 yıl sonra çözüldü, Survivor'un şampiyonu Turabi corona virüse yakalandı.

12 Aralık 2020, Cumartesi 17:31 Son Güncelleme:
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  • Yoğurt çorbası
  • İzmir köfte
  • Havuç tarator
  • Çilekli pasta

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