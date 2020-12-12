Akşam Postası | 12 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralarda düzenlemeye gidileceğini duyurdu, seri cinayetlerin şifresi 51 yıl sonra çözüldü, Survivor'un şampiyonu Turabi corona virüse yakalandı.
12 Aralık 2020, Cumartesi 17:31 Son Güncelleme:
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Gündem
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidilecek -Devamını oku...
- 23 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'ye sunuldu -Devamını oku...
- Markette çocuğa cinsel tacizde bulunan zanlı yakalandı -Devamını oku...
- Trabzon Emniyet Müdürü Metin Alper'den sosyal medyada gündem olan konuşma -Devamını oku...
- Kısıtlamalara uyuldu, Taksim Meydanı boş kaldı -Devamını oku...
Dünya
- Seri cinayetlerin katili 'Zodyak'ın şifresi 51 yıl sonra çözüldü -Devamını oku...
- Japonya'da 5,5 büyüklüğünde deprem -Devamını oku...
- Donald Trump: Oyun oynamayı bırakın, hayat kurtarın -Devamını oku...
Spor
- Bafetimbi Gomis'ten Trabzonspor iddialarına yanıt -Devamını oku...
Magazin
- Survivor şampiyonu Turabi corona virüse yakalandı -Devamını oku...
- Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt, Survivor'a mı katılıyor? -Devamını oku...
- Aleyna Tilki liseli kızı oynayacak -Devamını oku...
- Ozan Güven Cunda’ya yerleşti -Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yoğurt çorbası
- İzmir köfte
- Havuç tarator
- Çilekli pasta
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