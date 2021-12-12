Akşam Postası | 12 Aralık 2021

Meteoroloji uyardı, Marmara'ya kar geliyor! İstanbul... Devamını oku...

Kripto para dolandırıcılarından akılalmaz taktik! Önce lüks araç kazandırdılar sonra... Devamını oku...

Marketlerden bazıları satış sınırlaması yaptı! Yağ, un, süt, şeker, sigara... Devamını oku...

Kimliklerde yeni dönem! ‘Mobil’ kolaylık başladı… Devamını oku...

Arabalar çürümeye terk edildi! İçlerinde 2 milyonluk lüks otomobiller de var. Devamını oku...

İşte Omicron varyantının belirtisi… Her 10 kişiden 9'unda görüldü! Devamını oku...

Tahran'da hava kirliliği nedeniyle ana okullar ve ilkokullar tatil edildi. Spor faaliyetleri de 3 gün boyunca yasaklandı. Devamını oku...

Akılalmaz sahtekarlık! Bir günde 10 kez koronavirüs aşısı yaptırdı. Devamını oku...

ABD'de meydana gelen hortumda 84 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, kasırganın Arkansas'tan Kentucky'ye kadar 400 kilometreyi aşan bir uzunluğa eriştiğini belirtiyor. Hotumdan geriye ise harabeler kaldı. Devamını oku...

Acun Ilıcalı bugün merakla beklenen Survivor 2022 All Star kadrosunu açıkladı. Böylece Survivor 2022’de yarışacak isimler belli oldu. Bu isimlerden biri de 2018 senesinde Survivor yarışmasıyla adını milyonlarca kişiye duyuran Nagihan Karadere oldu. Karadere, Survivor 2022 yarışmasıyla alakalı iddialı açıklamalar yaptı. Devamını oku...

Aşk Mantık İntikam dizisinde ‘Esra’ karakteriyle ekrana gelen Burcu Özberk, yeni yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Burcu Özberk’in paylaştığı kareler sosyal medyaya damga vurdu. Devamını oku...

Yasak Elma dizisinde ‘Yıldız’ karakterine hayat veren Eda Ece, oyunculukta gösterdiği performansın yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Instagram sayfasından paylaştığı fotoğraflar dikkat çeke Eda Ece, yeni projesini sosyal medya sayfasından duyurdu. Devamını oku...

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan ve zaman zaman sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı aşka geldi. Ünlü isim romantik bir paylaşımda bulundu. Devamını oku...

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Esra Dermancıoğlu, 22 yıl öncesinden bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı çok ilgi gördü. Devamını oku...

Formula 1'de çılgın yarış bitti ve Max Verstappen ilk kez dünya şampiyonu! - Devamını oku...

Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala kendisine ırkçılık yapan kişiyi ifşa etti - Devamını oku...

Karagümrük'te Francesco Farioli ile yollar ayrıldı iddiası var. - Devamını oku...