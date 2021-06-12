Akşam Postası | 12 Haziran 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Müsilajda tablo çok vahim! Türkiye'de bir ilk. Bakan Koca duyurdu: 33 milyon doz aşı yapıldı. Ukraynalı modelin şüpheli ölümünde flaş gelişme! 'Ellerimden kaydı' dedi. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı! Daha fazlası için Akşam Postası.
12 Haziran 2021, Cumartesi 17:35 Son Güncelleme:
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- Müsilajda tablo çok vahim! Türkiye'de bir ilk... -Devamını oku...
- Bakan Koca duyurdu: 33 milyon doz aşı yapıldı -Devamını oku...
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- Ukraynalı modelin şüpheli ölümünde flaş gelişme! 'Ellerimden kaydı' dedi -Devamını oku...
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- Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı! -Devamını oku...
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