Türkiye Akşam Postası | 12 Haziran 2021

Akşam Postası | 12 Haziran 2021

Türkiye

Akşam Postası | 12 Haziran 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Müsilajda tablo çok vahim! Türkiye'de bir ilk. Bakan Koca duyurdu: 33 milyon doz aşı yapıldı. Ukraynalı modelin şüpheli ölümünde flaş gelişme! 'Ellerimden kaydı' dedi. Beşiktaş, Sergen Yalçın ile anlaşmaya vardı! Daha fazlası için Akşam Postası.

12 Haziran 2021, Cumartesi 17:35 Son Güncelleme:
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