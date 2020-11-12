Akşam Postası | 12 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Corona virüs aşısı olan 2 sağlık çalışanında antikor oluştu, Japonya'da üçüncü dalga endişesi yaşanıyor, corona virüs tedavisi gören Şener Şen'in sağlık durumu nasıl?
12 Kasım 2020, Perşembe 17:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Farklı bankalarda hesaplar arası para transferinde yeni dönem. -Devamını oku...
- Corona virüs aşısı gönüllüsü 2 sağlık çalışanında antikor oluştu. -Devamını oku...
- 65 saat sonra enkaz altında kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek taburcu oldu. -Devamını oku...
- Ayda Gezgin'in babası yaşadıkları zor süreci anlattı. -Devamını oku...
- Konya'daki süt banyosu davasında karar verildi. -Devamını oku...
- 12 Kasım 1999 Düzce depreminin üzerinden 21 yıl geçse de acılar hala taze. -Devamını oku...
Dünya
- Türkiye’de resmi olarak yer alan Realme‘nin 7 Pro modelinden sonra Realme 7 de Türkiye satışa çıktı geldi. İşte Realme 7’nin fiyatı ve özellikleri… - Devamını oku...
- Güney Kore'de drone taksiler ilk uçuşlarını gerçekleştirdi - Devamını oku...
- Kraliçe 2. Elizabeth aşıda ikinci grupta yer alıyor. -Devamını oku...
- Japonya'da corona virüste üçüncü dalga. -Devamını oku...
Magazin
- Farah Zeynep Abdullah ile Murat Boz’un aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası Murat Boz açıklama yaptı. - Devamını oku...
- Usta oyuncu Şener Şen corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Sevenleri Şener Şen'in sağlık durumunu merak ediyor. - Devamını oku...
- Boşuna dememişler "Eyşanlar ölmez, sadece şekil değiştirir" diye... Efsane 'Ezel' dizinde oyunculuğu ve canlandırdığı karakterle Türk dizi tarihine geçen Cansu Dere, bu sezon Sadakatsiz'de 2020 model bir Eyşan olarak tekrar karşımızda. Yine buz gibi bir soğuklukta, yine iç titreten bir oyunculukla... Sadakatsiz, önceki geceki bölümle de herkesi ekrana sabitledi. Peki kaçırdığımız detaylar neler? - Devamını oku...
- Ferman Toprak'tan eşi Hilal Toprak'ı darp ettiği iddialarına yanıt: Karı-koca arasında olur öyle şeyler - Devamını oku...
Spor
- Ahmet Ağaoğlu: Sörloth Türkiye'ye sadece Trabzonspor formasıyla dönebilir - Devamını oku...
- Emre Belözoğlu haberi olmadan corona virüse yakalandığını ancak atlattığını söyledi. Belözoğlu ile beraber Selçuk Şahin ve Volkan Ballı da virüsü atlatmış. - Devamını oku...
- Çaykur Rizespor'da Loic Remy corona virüse yakalandı. - Devamını oku...
- Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim'de tüm takım karantina altına alındı. Hoffenheim son olarak 5 futbolcu ve 1 teknik ekip üyesinin testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yoğurt çorbası
- Pırasa yemeği
- Elmalı kurabiye
- Nohut salatası
Günün videosu
Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.
BUNLARI DA OKUYUN