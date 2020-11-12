Akşam Postası | 12 Kasım 2020

Farah Zeynep Abdullah ile Murat Boz’un aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası Murat Boz açıklama yaptı.

Boşuna dememişler "Eyşanlar ölmez, sadece şekil değiştirir" diye... Efsane 'Ezel' dizinde oyunculuğu ve canlandırdığı karakterle Türk dizi tarihine geçen Cansu Dere, bu sezon Sadakatsiz'de 2020 model bir Eyşan olarak tekrar karşımızda. Yine buz gibi bir soğuklukta, yine iç titreten bir oyunculukla... Sadakatsiz, önceki geceki bölümle de herkesi ekrana sabitledi. Peki kaçırdığımız detaylar neler?