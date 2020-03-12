Akşam Postası | 12 Mart 2020

Gündem

Bakan Fahrettin Koca, ''2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner'' dedi. Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edilen etkinlikleri açıkladı. Devamını oku...

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Okulların tatil olmasını bekleyen velilere Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi.Devamını oku...

YÖK Başkanı Yekta Saraç, koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerde eğitime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.Devamını oku...





Dünya

Çin'in koronavirüs uzmanı Zhong Nanshan salgının dünya genelinde sona ereceği tarihi açıkladı.Devamını oku...

Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını duyurdu. İç Güvenlik Bakanlığı da yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada seyahat kısıtlamasına Türkiye'nin dahil olmadığı bildirildi.Devamını oku...

Türkiye koronavirüse kilitlenmişken Afrika'da başlayan çekirge istilasının sınır komşumuz Irak'a kadar geldiği iddia edildi.Devamını oku...

Karaköy'de ofisinin önünde ölü olarak bulunan İngiliz eski istihbarat subayı Le Mesurier'in düşme anı kameralara yansıdı.Devamını oku...





Spor

Derbi öncesi Ali Sami Yen’e ’koronavirüs’ önlemi alındı: Derni seyircisi oynanacak - Devamını oku...

İspanya'da koronavirüs nedeniyle ligler askıya alındı - Devamını oku...

Ronaldo, koronavirüs nedeniyle İtalya'ya dönmeyeceğini Juventus'a bildirdi - Devamını oku...

Juventus oyuncusu Daniele Rugani'de koronavirüs tespit edildi - Devamını oku...

Liverpool elendi: 10 yaşındaki Daragh'ın mektubundan beri yüzleri gülmüyor - Devamını oku...

FIBA kararını açıkladı: Euroleague resmen ertelendi - Devamını oku...

NBA'de sezon süresiz ertelendi: Rudy Gobert'e tepkiler büyüyor - Devamını oku...





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