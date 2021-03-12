Akşam Postası | 12 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi reform paketini açıkladı! İşte tüm detaylar... Esnafa vergi muafiyeti müjdesi! Çorum'da bir baba oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü. Aşı olanların koronavirüse yakalanma oranı belli oldu. Daha fazlası için Akşam Postası.
12 Mart 2021, Cuma 18:02 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi reform paketini açıkladı! İşte tüm detaylar... -Devamını oku...
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- Esnafa vergi muafiyeti müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı -Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- FASULYE ÇORBASI
- İMAM BAYILDI
- ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI
- ISPANAKLI KEK