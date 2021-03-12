Akşam Postası | 12 Mart 2021

Çorum'da bir baba oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü

'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Safiye' karakterine canlandıran Ezgi Mola’ya, Demet Akalın çiçek gönderdi. Çiçeğe düştüğü not ise çok manidardı. - Devamını oku...

Uzun süredir sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile Miami'de olan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak mini elbisesi ile fotoğraf paylaşan Subaşı, tüm dikkatleri üzerine çekti. - Devamını oku...

Bir döneme damga vuran gelin adayları Sevgi Akiska ve Hanife Gürdal Tiktok'ta dans videosu çekti. İkilinin değişimleri ve dansları olay oldu. - Devamını oku...

'Medcezir', 'Kurtlar Vadisi Pusu' ve 'Yalancı Romantik' gibi dizilerde rol alan oyuncu Pınar Tuncegil, meslektaşı Gökçer Genç ile nikah masasına oturdu.- Devamını oku...

Munzur Dağı'nda gerçekleştirilen moda çekiminde objektif karşısına geçen manken Duygu Çakmak (25), Lübnan'da düzenlenecek Miss Europe 2021 Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek. - Devamını oku...

Sunucu Serap Paköz'ün yüzündeki değişim dikkatlerden kaçacak gibi değil... Kaşlarını kaldırtan ünlü sunucunun son hali, 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetildi. - Devamını oku...