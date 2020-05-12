Akşam Postası | 12 Mayıs 2020
Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...
12 Mayıs 2020, Salı 18:08 Son Güncelleme:
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Gündem
- İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni genelge gönderdi. İşte yeni sokağa çıkma kısıtlaması kuralları. Devamını oku...
- İstanbul'da corona virüsten ölenlerin defnedilişi ilk kez görüntülendi.Devamını oku...
- Berberin corona virüs testi pozitif çıktı, yüzlerce kişi karantinada.Devamını oku...
- 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak kent sayısı 6'ya yükseldi.Devamını oku...
- Kuaförlerde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor mu? Posta.com.tr görüntüledi.Devamını oku...
Dünya
- D vitamini eksikliği corona virüste ölüm riskini artırıyor. Devamını oku...
- Deneme ilacı verilen corona virüs hastası doktor 3 günde iyileşti. Devamını oku...
- Kremlin Sözcüsü Peskov virüse yakalandı.Devamını oku...
- Corona virüse yakalanan çocuklarda ortak belirti.Devamını oku...
- ABD'de ölü sayısı 82 bine yaklaştı.Devamını oku...
- Tatil cenneti Ibiza, hayalet adaya döndü. Oteller terk edilmiş izlenimi uyandırıyor. Devamını oku...
- Çin, Disneyland'ı açtı. Çin’in bu dönemde Şanghay’daki Disneyland’ı açması tepki çekti. Devamını oku...
Magazin
- Oyuncu Kara Keough, corona virüs tehlikesinden korunmak için evde dünyaya getirdiği oğlunu, kucağına aldıktan altı gün sonra kaybetti. - Devamını oku...
- Bir kız bir erkek ikiz bebeği olan 57 yaşındaki Sinan Özen’in eşi şubat ayı sonunda doğum yaptı. Sinan Özen, kızının yoğun bakımda olduğunu açıkladı. - Devamını oku...
- Sevcan Yaşar: Sermiyan Midyat beni yerde sürükledi ve kapının önüne attı. - Devamını oku...
- 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin Türkiye'ye dönüyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta 14 gün karantinada tutulacak. - Devamını oku...
Spor
- Joan Laporta Barcelona başkanlığına ikinci kez aday oldu. Bu seferki vaadi ise Pep Guardiola.. - Devamını oku...
- Son 5 senedir Ferrari için yarışan Sebastian Vettel, takımıyla yollarını ayırdı. Bir süredir yeni anlaşma için görüşen Ferrari ile Vettel, orta yolu bulamayınca ayrılık kaçınılmaz oldu.. - Devamını oku...
- Hasan Şaş’ı istifaya götüren olaylar nelerdi?. - Devamını oku...
- Fernando Muslera, Galatasaray'daki 9. sezonuna giriyor. 2021 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmayı kabul eden 33 yaşındaki Muslera, kendini 2024 yılına kadar Galatasaray'a bağlayacak yeni anlaşmayı imzalamaya çok yakın.. - Devamını oku...
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Soğan çorbası tarifi
- Kavurma tarifi
- Pirinç pilavı tarifi
- Güllaç tarifleri
İftar menüsü tarifleri için tıklayın.