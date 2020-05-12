Türkiye Akşam Postası | 12 Mayıs 2020

Akşam Postası | 12 Mayıs 2020

Türkiye

Akşam Postası | 12 Mayıs 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

12 Mayıs 2020, Salı 18:08 Son Güncelleme:
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Gündem

  • İçişleri Bakanlığı 81 ile yeni genelge gönderdi. İşte yeni sokağa çıkma kısıtlaması kuralları. Devamını oku...
  • İstanbul'da corona virüsten ölenlerin defnedilişi ilk kez görüntülendi.Devamını oku...
  • Berberin corona virüs testi pozitif çıktı, yüzlerce kişi karantinada.Devamını oku...
  • 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak kent sayısı 6'ya yükseldi.Devamını oku...
  • Kuaförlerde sosyal mesafe kurallarına uyuluyor mu? Posta.com.tr görüntüledi.Devamını oku...

Dünya

Magazin

  • Oyuncu Kara Keough, corona virüs tehlikesinden korunmak için evde dünyaya getirdiği oğlunu, kucağına aldıktan altı gün sonra kaybetti. - Devamını oku...
  • Bir kız bir erkek ikiz bebeği olan 57 yaşındaki Sinan Özen’in eşi şubat ayı sonunda doğum yaptı. Sinan Özen, kızının yoğun bakımda olduğunu açıkladı. - Devamını oku...
  • Sevcan Yaşar: Sermiyan Midyat beni yerde sürükledi ve kapının önüne attı. - Devamını oku...
  • 'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler' yarışmasının çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan yapımcı Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin Türkiye'ye dönüyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta 14 gün karantinada tutulacak. - Devamını oku...

Spor

  • Joan Laporta Barcelona başkanlığına ikinci kez aday oldu. Bu seferki vaadi ise Pep Guardiola.. - Devamını oku...
  • Son 5 senedir Ferrari için yarışan Sebastian Vettel, takımıyla yollarını ayırdı. Bir süredir yeni anlaşma için görüşen Ferrari ile Vettel, orta yolu bulamayınca ayrılık kaçınılmaz oldu.. - Devamını oku...
  • Hasan Şaş’ı istifaya götüren olaylar nelerdi?. - Devamını oku...
  • Fernando Muslera, Galatasaray'daki 9. sezonuna giriyor. 2021 yılında bitecek olan sözleşmesini uzatmayı kabul eden 33 yaşındaki Muslera, kendini 2024 yılına kadar Galatasaray'a bağlayacak yeni anlaşmayı imzalamaya çok yakın.. - Devamını oku...

Günün iftar menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!

  • Soğan çorbası tarifi
  • Kavurma tarifi
  • Pirinç pilavı tarifi 
  • Güllaç tarifleri

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün anketi

Günün videosu


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