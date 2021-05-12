Türkiye Akşam Postası | 12 Mayıs 2021

Akşam Postası | 12 Mayıs 2021

Türkiye

Akşam Postası | 12 Mayıs 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrası normalleşme adımlarını atıyoruz. Bakan Soylu'dan şampiyonluk kutlamaları açıklaması. Sinovac aşısının yeni partisi Türkiye'ye geldi. Daha fazlası için Akşam Postası.

12 Mayıs 2021, Çarşamba 17:43 Son Güncelleme:
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  • Amerika'da yaşamasına rağmen aslında Filistin asıllı olan Hadid kardeşlerden Bella Hadid, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına daha fazla sessiz kalamadı. Devamını oku...
  • Oyuncu Nurseli İdiz, Armağan Çağlayan'ın Youtube kanalındaki 'Dur Bi Dinle' programına konuk oldu. Muhasabecisinin ihmali sebebiyle tüm servetini kaybeden İdiz, kariyer yolculuğundan yaşadığı sağlık sorununa kadar hakkında merak edilenleri anlattı. Devamını oku...
  • ABD'li sinema oyuncusu ve yönetmen Mark Ruffalo, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere karşı şiddet uygulamasını eleştirerek İsrail'e 'yaptırım' çağrısında bulundu. Devamını oku...
  • Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan arasındaki velayet krizinde sular durulmuyor. Aktan, hafta sonu Hürriyet'e verdiği röportajda 'Bugüne kadar oğlum için sustum' demişti. Aktan'ın yakın arkadaşı ile yaptığı telefon görüşmesine ait olduğu iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı. Konuşma sırasında sinkaflı küfürler kullandığı duyulan Feyza Aktansosyal medya hesabında açıklama yayınladı. Devamını oku...
  • Hollywood'un efsane oyuncusu ve film yapımcısı Norman Lloyd, 106 yaşında hayata gözlerini yumdu. Lloyd, Ölü Ozanlar Derneği filmiyle hayatımıza dokunmuştu. Devamını oku...


Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Domates çorbası,

Etli bezelye yemeği,

Sosyete mantısı

Sütlaç

Tarifler için tıklayın

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