Akşam Postası | 12 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Ramazan ayı başılıyor: İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Ramazan genelgesi yayımlandı ve yasakları ilan edildi. - 104 emekli amiralin bildirisi soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren 14 şüpheli adliyeye sevk edildi. - Bankalar yeni çalışma saatlerini açıkladı. - Beşiktaş'ta Cenk Tosun bugün ameliyat edildi ve iyileşme süresi 6 ila 8 ayı bulacak. Daha fazlası için Akşam Postası.
12 Nisan 2021, Pazartesi 18:04 Son Güncelleme:
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- İfade veren emekli amiraller adliyeye sevk edildi. Devamını oku...
- İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Ramazan genelgesi! İşte yasaklar... Devamını oku...
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- Cihangir'deki taciz şüphelisi kendini böyle savundu: Ben de tecavüze uğradım! Devamını oku...
- Derinin altına yerleştirilecek mikroçip koronavirüsü tespit edecek. Devamını oku...
- Arap ülkelerinin çoğu ramazanın salı günü başladığını açıkladı. Devamını oku...
- Paris'te bulunan Henri Dunant Hastanesi önünde gerçekleşen silahlı saldırıda, bir kadın ve bir erkek vurularak yaralandı. Devamını oku...
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- Beşiktaş'ta Cenk Tosun bugün ameliyat edildi. Oyuncu için kulüpten açıklama geldi: Sağ dizinde patellar tendon kopması tespit edildi ve tendon tamiri uygulandı. - Devamını oku...
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- Galatasaray'da dünkü antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışan ve yüzündeki kemiklerde kırıklar bulunan Radamel Falcao ameliyat oldu. Falcao 2 gün içerisinde taburcu olacak ve özel maskeyle maça çıkabilecek. - Devamını oku...
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