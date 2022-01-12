Akşam Postası | 12 Ocak 2022

HDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlementomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz -Devamını oku...

HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle yeni fotoğrafları ortaya çıktı -Devamını oku...

Meteoroloji tarafından peş peşe yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. -Devamını oku...

Fatura açıklaması! EPDK duyurdu: Aralık ayı elektrik faturaları... -Devamını oku...

Beşiktaş'taki ölümlü kazada otobüs şoförü için karar! Kazanın nedeni... -Devamını oku...

MEB paylaştı! Öğretmen maaşlarına zam! Her unvan için ayrı derece... -Devamını oku...

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Kadıköy metrosundaki saldırgan Emrah Yılmaz için istenen ceza belli oldu -Devamını oku...

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2 aylık bebeğini dondurucuya kapatan baba tutuklandı -Devamını oku...

Alişan, önceki gün katıldığı bir magazin programında Buse Varol’u neden tercih ettiğini açıklamıştı. Alişan’ın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı buldu. Alişan’ın açıklamalarının ardından Buse Varol da konuya açıklık getirdi. Devamını oku...

Aleyna Tilki, geçen gün sevgilisi Uzi'nin konserine katılmıştı. Uzi'nin konserinde hayranlarına "Biz marihuanamızı sardık, siz de sardınız mı?" diye seslendiği iddia edilmişti. Gençleri uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle Uzi'nin ifadesine başvuruldu. Devamını oku...

Survivor 2020 yarışmasıyla adını duyuran ve Survivor 2020’nin final yapmasının ardından bir diğer yarışmacı Barış Murat Yağcı ile aşk yaşadığını itiraf eden Nisa Bölükbaşı Survivor 2022 All Star kadrosundan çıkarıldı. Nisa Bölükbaşı’nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu. İşte Nisa Bölükbaşı'nın Survivor 2022 All Star kadrosundan çıkarılma nedeni... Devamını oku...

Ivana Sert, sosyal medya hesabında paylaştığı karelerine filtre uyguluyor. Mahmut Tuncer ile fotoğraf paylaşan Ivana Sert gündem oldu. Tuncer'i görenler yüzündeki filtreden dolayı tanımakta zorlandı. Akıllara Seda Sayan'ın Acun Ilıcalı'ya yaptığı filtre geldi... Devamını oku...

Şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle üç ayrı suçtan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkında istinaf mahkemesine yapılan başvuru reddedildi. Devamını oku...

Fenerbahçe sezon sonuna kadar İsmail Kartal ile anlaştı - Devamını oku...

TFF, Konyaspor'un yaptığı maç erteleme talebini kabul etti. Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle Başakşehir-Konyaspor maçı ileri bir tarihte oynanacak. - Devamını oku...

Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcı antrenörü Necati Ateş görevinden ayrıldı. Ateş, taraftara ve kulübe veda mesajı paylaştı. - Devamını oku...

Ahmet Çalık'ın Ekim 2020'de trafikte çekilmiş bir videosu ortaya çıktı. - Devamını oku...

Galatasaray'ın yeni iletişim müdür Emrah Kayalıoğlu oldu - Devamını oku...

Milli sporcu Cem Bölükbaşı önümüzdeki sezon Formula 2'de Charouz Racing System için yarışacağını açıkladı. - Devamını oku...