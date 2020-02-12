Akşam Postası | 12 Şubat 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün siyasi ayağa Erdoğan'dır" sözlerine yanıt verdi. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya, “Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar” cevabını verdi. Devamını oku...

Ordu'da evinin bulunduğu apartmanda öldürülen Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakkında gerekçeli karar açıklandı.Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs için geliştirdikleri tanı kitini yurt dışına satacaklarını belirtti.Devamını oku...

Dünya

Dünya koronavirüs ile savaşırken şimdiye kadar 18 vakanın tespit edildiği Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesi Malezya'da şaşırtan bir gelişme yaşandı.Devamını oku...

Rusya'da eski bir hapishane yetkilisi, şantaj suçlamasıyla üç yıl hapis cezası aldığını öğrenince duruşma salonunda intihar etti.Devamını oku...

ABD savaş uçakları, Haseke’de Esed rejimi güçleriyle yaşadıkları gerginliğin ardından rejime ait 2 askeri noktayı vurdu. Devamını oku...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Sivasspor-Antalyaspor maçı öncesi Sivas'a gelmeyen çalışan Antalyaspor kafilesi, hava koşulları nedeniyle şehre inemedi. - Devamını oku...

Konyaspor, Bülent Korkmaz ile 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

Ailesi, Kobe Bryant ve kızının cenaze törenini gizlice yaptı. - Devamını oku...

Sadio Mane zirveye çıkışının ardındaki motivasyonu açıkladı: Bambali köyü. - Devamını oku...

Tartışmalı hakemlere bu hafta maç yok. Önceki haftalarda verdikleri kararlarla tartışılan Hüseyin Göçek, Ümit Öztürk ve Halis Özkahya'ya bu hafta maç verilmedi. - Devamını oku...

Beşiktaş'ta 'üst akıl' olarak göreve gelmesi beklenen Mircea Lucescu, siyah beyazlı ekiple sezon sonuna kadar deneme süresi şartı koydu. - Devamını oku...

Dwyane Wade, 12 yaşındaki çocuğunun cinsiyet değiştirme kararını destekliyor. - Devamını oku...

Türk kulüplerinin fikri ortak: Bu hakemleri istemiyoruz, değişmeli! - Devamını oku...

Magazin

Defne Samyeli’den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya açıklaması - Devamını oku...

Emina Sandal ve Sadettin Saran neden ayrıldı? - Devamını oku...

Günün podcast'i

Günün iyi haberi

Londra metrosunda kavga eden iki fare, ödül kazandırdı - Devamını oku...

Günün köşe yazısı

Cem Yılmaz'ın aşk geçmişinde kimler var kimler! - Elif Bayram yazdı

Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak un çorbası tarifi, imam bayıldı tarifi, sebzeli bulgur pilavı tarifi ve fındıklı kurabiye tarifleri. -Devamını oku...

Günün şarkısı