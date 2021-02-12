Türkiye Akşam Postası | 12 Şubat 2021

Akşam Postası | 12 Şubat 2021

Türkiye

Akşam Postası | 12 Şubat 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İzmir'de ikinci bir hortum bekleniyor mu? Meteoroloji'den açıklama geldi. Nijerya açıklarında kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Öğretmenlerden artık şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek. Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının saati değişti. Daha fazlası için Akşam Postası.

12 Şubat 2021, Cuma 18:00 Son Güncelleme:
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  • Sokağa çıkma yasağına saatler kala İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama. Devamını oku...
  • İzmir'de ikinci bir hortum bekleniyor mu? Meteoroloji'den açıklama geldi. Devamını oku...
  • Nijerya açıklarında kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı. Devamını oku...
  • Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi. Devamını oku...
  • Öğretmenlerden şehirlerarası seyahatlerde izin belgesi istenmeyecek. Devamını oku...
  • Türkiye'de aşılama sonrası ilk sonuçlar geldi! Ölüm ve entübe yaşandı mı? Devamını oku...
  • AK Parti'nin seçim barajı önerisi belli oldu. Devamını oku...

  • Bir ülke daha Çin aşısı Sinovac'a onay verdi. Devamını oku...
  • Corona virüse yakalanan kadının parmakları siyah renge döndü. Devamını oku...
  • 130 aracın birbirine girdiği ve 6 kişinin öldüğü kazadan görüntüler geldi. Savaş alanına benzeyen kaza yerinin görüntüleri dünya gündemine oturdu. Devamını oku...
  • Avrupa Birliği, aşı takvimini değiştirdi. Devamını oku...

  • Emina Jahovic, iki aydır nafaka alamadığı eski eşi Mustafa Sandal'ın evi ve ofisine haciz yolladı. Jahovic'in 2 aylık alacağına karşılık Sandal'ın hem eşyaları haczedildi hem de banka hesaplarına tedbir konuldu. - Devamını oku...
  • TRT1’deki ‘Masumlar Apartmanı’nda oynayan Merve Dizdar YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. 2018’de meslektaşı Gürhan Altundaşar ile nikah masasına oturan oyuncu evlilikten estetiğe çarpıcı açıklamalar yaptı. - Devamını oku...
  • Usta oyuncu Aydemir Akbaş, çekimleri Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden “Sünnet Çocuğu” adlı filmde rol aldı. Akbaş, rol gereği siyah çarşaf giydi. - Devamını oku...
  • Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen’ın başrollerini paylaştığı 'Olağan Şüpheliler' dizisinin afişi yayınlandı. Yakında dijital platform Exxen’de yayınlanmaya başlayacak olan dizinin detaylarına göz atalım. - Devamını oku...
  • Mustafa Topaloğlu'dan Ay'a seyahat yorumu: Bana ‘deli’ dediler, inanmadılar ama şimdi uzaya gidiyoruz. - Devamını oku...
  • Geçtiğimiz yıl boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında velayet davası devam ediyor. Eski eşi Feyza Aktan ile mahkemelik olan 48 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu, önceki gece Etiler’de bir stüdyo çıkışı görüntülendi. İlginç açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

  • Galatasaray ile Kasımpaşa arasında normal şartlarda pazar akşamı 19:00'da oynanacak olan karşılaşma, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 16:00'ya alındı. - Devamını oku...
  • Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında normal şartlarda pazartesi akşamı 19:00'da oynanacak olan karşılaşma, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 16:00'ya alındı. - Devamını oku...
  • Trabzonda yerel bir muhabir Bakasetas'a "Milli Marş'ın Türk bayrağına dönerek okunması hakkında ne düşünüyorsun?" diye sormuştu. Trabzonspor kulübü ise bu soruyu 'ırkçı yaklaşım' olarak niteleyerek soruyu soran gazetecinin akreditasyonunu iptal etti. - Devamını oku...
  • Socrates Dergi YouTube kanalında haftalık yayınlar yapan Mehmet Demirkol, Kaan Kural'la beraber hazırladıkları programda Fenerbahçe'yi değerlendirdi. Demirkol, Mesut Özil'in çabuk yorulmasına değindi ve 'Sanki jübileden dönmüş gibi' yorumunu yaptı. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Mercimek çorbası 
  • Tavuk şnitzel 
  • Sebzeli makarna
  • Browni kurabiye

Tarifler için tıklayın

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