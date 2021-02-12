Akşam Postası | 12 Şubat 2021

Türkiye'de aşılama sonrası ilk sonuçlar geldi! Ölüm ve entübe yaşandı mı?

İzmir'de ikinci bir hortum bekleniyor mu? Meteoroloji'den açıklama geldi.

Bir ülke daha Çin aşısı Sinovac'a onay verdi.

Emina Jahovic, iki aydır nafaka alamadığı eski eşi Mustafa Sandal'ın evi ve ofisine haciz yolladı. Jahovic'in 2 aylık alacağına karşılık Sandal'ın hem eşyaları haczedildi hem de banka hesaplarına tedbir konuldu. - Devamını oku...

TRT1’deki ‘Masumlar Apartmanı’nda oynayan Merve Dizdar YouTube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. 2018’de meslektaşı Gürhan Altundaşar ile nikah masasına oturan oyuncu evlilikten estetiğe çarpıcı açıklamalar yaptı. - Devamını oku...

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, çekimleri Antalya’nın Manavgat ilçesinde devam eden “Sünnet Çocuğu” adlı filmde rol aldı. Akbaş, rol gereği siyah çarşaf giydi. - Devamını oku...

Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen’ın başrollerini paylaştığı 'Olağan Şüpheliler' dizisinin afişi yayınlandı. Yakında dijital platform Exxen’de yayınlanmaya başlayacak olan dizinin detaylarına göz atalım. - Devamını oku...

Mustafa Topaloğlu'dan Ay'a seyahat yorumu: Bana ‘deli’ dediler, inanmadılar ama şimdi uzaya gidiyoruz. - Devamını oku...